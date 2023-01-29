GT: Украина хочет заставить НАТО напрямую воевать с Россией

30 января 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Вашингтон не будет вступать в конфликт с Россией напрямую, заявил Сун Чжунпин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев планирует привлечь своих союзников из стран НАТО вступить в конфликт Украины с Россией напрямую. Об этом газете Global Times заявил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин. «Киев всегда будет прилагать усилия, чтобы заставить своих союзников по НАТО напрямую воевать с российскими войсками в Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева развернуться», — заявил Сун Чжунпин в разговоре с автором материала, главным репортером газеты Яном Шэном. Военный эксперт также добавил, что США не будут вступать в конфликт напрямую. А будут продолжать спонсировать Киев оружием. Страны Запада активно поставляют Киеву оружие с начала спецоперации. Сейчас театр военных действий активно разворачивается на бахмутском и запорожском направлениях. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что при сдаче ВСУ Бахмута, за который сейчас идут бои, НАТО может вступить в конфликт напрямую. Украина уже хотела привлечь армию альянса участвовать в боях против России. Так, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном порядке подаст заявку на вступление в НАТО, сообщают VSE42.Ru. Однако спустя месяцы вопрос о членстве страны в организации так и не был решен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киев планирует привлечь своих союзников из стран НАТО вступить в конфликт Украины с Россией напрямую. Об этом газете Global Times заявил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин. «Киев всегда будет прилагать усилия, чтобы заставить своих союзников по НАТО напрямую воевать с российскими войсками в Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева развернуться», — заявил Сун Чжунпин в разговоре с автором материала, главным репортером газеты Яном Шэном. Военный эксперт также добавил, что США не будут вступать в конфликт напрямую. А будут продолжать спонсировать Киев оружием. Страны Запада активно поставляют Киеву оружие с начала спецоперации. Сейчас театр военных действий активно разворачивается на бахмутском и запорожском направлениях. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что при сдаче ВСУ Бахмута, за который сейчас идут бои, НАТО может вступить в конфликт напрямую. Украина уже хотела привлечь армию альянса участвовать в боях против России. Так, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном порядке подаст заявку на вступление в НАТО, сообщают VSE42.Ru. Однако спустя месяцы вопрос о членстве страны в организации так и не был решен.