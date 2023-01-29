Жителя ЯНАО наказали за убийство и поджог квартиры

30 января 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Жителя ЯНАО приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство и поджог Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Салехарда (ЯНАО) признали виновным в убийстве женщины и поджоге квартиры. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. «Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). <…> Суд с учетом позиции прокурора округа признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что весной 2022 года девушка пригласила мужчину в гости. После употребления алкогольных напитков завязался спор, впоследствии мужчина задушил жительницу ЯНАО. Для того чтобы скрыть преступление, мужчина поджог квартиру. Уточняется, что также виновного обязали возместить более двух миллионов рублей матери погибшей за причиненный вред.

Жителя Салехарда (ЯНАО) признали виновным в убийстве женщины и поджоге квартиры. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы. «Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). <…> Суд с учетом позиции прокурора округа признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что весной 2022 года девушка пригласила мужчину в гости. После употребления алкогольных напитков завязался спор, впоследствии мужчина задушил жительницу ЯНАО. Для того чтобы скрыть преступление, мужчина поджог квартиру. Уточняется, что также виновного обязали возместить более двух миллионов рублей матери погибшей за причиненный вред.