В Нжнетавдинском районе размыло переправу через реку Лайма Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижнетавдинском районе размыло зимнюю дорогу в районе переправы через реку Лайма, из-за этого пользоваться проездом стало опасно для жизни. Об этом URA.RU рассказали местные жители, обратившиеся в редакцию.

«Есть официальная зимняя дорога Нижняя Тавда — Междуреченский, и в выходные дорога пришла в негодность, так как большегрузы продавили речку Лайму. Подрядчик, который обслуживает проезд, вообще три дня ничего не делает, а люди ездят на свой страх и риск», — сообщила URA.RU одна из жительниц Нижнетавдинского района.

Она добавила, что тюменцы направили запрос в Центр управления регионом Тюменской области. Им поступил ответ, что для оценки ситуации была создана специальная комиссия. «29.01.2023 в ЕДДС поступила информация о ситуации на реке Лайма. 30.01.2023 подрядная организация совместно с сотрудниками администрации выехала на место для оценки ситуации. По результату выезда было принято решение произвести отсыпку переезда для дальнейшей нормальной эксплуатации», — сообщили в ЦУР Тюменской области местным жителям.

По словам местных жителей, эта дорога имеет ключевое значение, поскольку соединяет Тюменскую область с Ханты-Мансийским автономным округом и пользуется большим спросом среди водителей. В администрацию Нижнетавдинского района направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.