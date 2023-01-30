Пермяки стали чаще покупать подержанные премиальные автомобили

31 января 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

На долю премиальных брендов пришлось 0,7% от общего числа продаж на рынке подержанных авто Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU в Пермском крае в 2022 году выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом. Данными статистики поделились эксперты «Авито Авто». «В ушедшем году продажи премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в регионе выросли на 28% по сравнению с 2021 годом. При этом на долю премиальных брендов пришлось 0,7% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в регионе. Самыми востребованными моделями в данном сегменте стали Lexus RX, Mercedes-Benz E-класса и BMW X5», — указано в пресс-релизе. Эксперты отмечают, что рост продаж б/у машин премиум-класса связан с тем, что многие начали рассматривать их как прямую альтернативу новой машине из салона. Стоят они дешевле, чем новые, при этом отличаются современной комплектацией и хорошим состоянием. В Пермском крае цена на самый покупаемый подержанный автомобиль высшего сегмента — Lexus RX — в 2022 году составила 6,5 млн рублей. Второе место по популярности составил Mercedes-Benz E-класса со средней стоимостью 4,5 млн рублей. Третью строчку рейтинга занял BMW X5 с ценой в 7 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки перед новогодними каникулами в декабре 2022 года не покупали автомобили. Хотя в прошлые годы перед праздниками было много желающих.

в Пермском крае в 2022 году выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом. Данными статистики поделились эксперты «Авито Авто». «В ушедшем году продажи премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в регионе выросли на 28% по сравнению с 2021 годом. При этом на долю премиальных брендов пришлось 0,7% от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в регионе. Самыми востребованными моделями в данном сегменте стали Lexus RX, Mercedes-Benz E-класса и BMW X5», — указано в пресс-релизе. Эксперты отмечают, что рост продаж б/у машин премиум-класса связан с тем, что многие начали рассматривать их как прямую альтернативу новой машине из салона. Стоят они дешевле, чем новые, при этом отличаются современной комплектацией и хорошим состоянием. В Пермском крае цена на самый покупаемый подержанный автомобиль высшего сегмента — Lexus RX — в 2022 году составила 6,5 млн рублей. Второе место по популярности составил Mercedes-Benz E-класса со средней стоимостью 4,5 млн рублей. Третью строчку рейтинга занял BMW X5 с ценой в 7 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки перед новогодними каникулами в декабре 2022 года не покупали автомобили. Хотя в прошлые годы перед праздниками было много желающих.