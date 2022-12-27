27 декабря 2022

Пермяки перестали покупать поддержанные авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы отмечают, что не ожидают повышения цен на поддержанное авто Фото:

Жители Пермского края впервые перестали покупать поддержанные авто перед Новым годом. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказали представители рынка в «Камской долине».

«Представители рынка отмечают, что в этом году в первый раз перед Новый годом пермяки не покупают машины. Даже в пандемийное время были клиенты перед новогодними праздниками, но сейчас желающих взять автомобиль нет», — сообщает telegram-канал.

Также отмечается, что продавцы не ожидают в ближайшее время повышение цен на поддержанные машины. Их стоимость зависит от новых авто. Сейчас цены на отечественные авто на вторичном рынке начинаются от 50 тысяч рублей, иномарки — от 250 тысяч рублей.

Ранее аналитики, наоборот, наблюдали резкий рост рынка поддержанных авто. Так за III квартал 2022 года в крае продажи иномарок на вторичном рынке выросли почти на половину.

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Жители Пермского края впервые перестали покупать поддержанные авто перед Новым годом. Об этом telegram-каналу «Большая Пермь» рассказали представители рынка в «Камской долине». «Представители рынка отмечают, что в этом году в первый раз перед Новый годом пермяки не покупают машины. Даже в пандемийное время были клиенты перед новогодними праздниками, но сейчас желающих взять автомобиль нет», — сообщает telegram-канал. Также отмечается, что продавцы не ожидают в ближайшее время повышение цен на поддержанные машины. Их стоимость зависит от новых авто. Сейчас цены на отечественные авто на вторичном рынке начинаются от 50 тысяч рублей, иномарки — от 250 тысяч рублей. Ранее аналитики, наоборот, наблюдали резкий рост рынка поддержанных авто. Так за III квартал 2022 года в крае продажи иномарок на вторичном рынке выросли почти на половину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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