Ремонт Чеховского моста в Кургане повлияет на работу шести автобусных маршрутов. Информация о действующих маршрутах в городе размещена сайте транспортного управления.
«Часть автобусов изменят свой маршрут на период закрытия Чеховского путепровода. Для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом, мы также разработали схему движения», — цитируют на сайте мэрии Кургана директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова.
По данным, указанным на картах городского транспортного управления, через Чеховский мост проходят следующие автобусные маршруты:
- № 37 «ОАО «Синтез» — Ледовый дворец им. Парышева»;
- № 65 «Вокзал — пос. Радужный»;
- № 66 «ОАО «Синтез» — пос. Сиреневый (летом до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
- № 70 «ОАО «9 мая — Больница им. Красного Креста — Бульвар Солнечный»;
- № 94 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;
- № 366 «Лесопарковая — ОАО «Синтез»».
По словам представителей мэрии, пассажиры будут организованно выходить на остановке «2-й микрорайон», переходить через железнодорожный переход по светофору на улицу Загородную. Далее пассажиры будут садиться в автобус с тем же номером, используя тот же билет. Ранее стало известно, что демонтажные работы на Чеховском мосту начнутся 15 февраля. После них мост полностью будет закрыт для движения.
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