Демонтажные работы на Чеховском мосту начнутся 15 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонт Чеховского моста в Кургане повлияет на работу шести автобусных маршрутов. Информация о действующих маршрутах в городе размещена сайте транспортного управления.

«Часть автобусов изменят свой маршрут на период закрытия Чеховского путепровода. Для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом, мы также разработали схему движения», — цитируют на сайте мэрии Кургана директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова.

По данным, указанным на картах городского транспортного управления, через Чеховский мост проходят следующие автобусные маршруты:

№ 37 «ОАО «Синтез» — Ледовый дворец им. Парышева»;

№ 65 «Вокзал — пос. Радужный»;

№ 66 «ОАО «Синтез» — пос. Сиреневый (летом до зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 70 «ОАО «9 мая — Больница им. Красного Креста — Бульвар Солнечный»;

№ 94 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;

№ 366 «Лесопарковая — ОАО «Синтез»».

По словам представителей мэрии, пассажиры будут организованно выходить на остановке «2-й микрорайон», переходить через железнодорожный переход по светофору на улицу Загородную. Далее пассажиры будут садиться в автобус с тем же номером, используя тот же билет. Ранее стало известно, что демонтажные работы на Чеховском мосту начнутся 15 февраля. После них мост полностью будет закрыт для движения.