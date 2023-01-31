Минобороны: российские добровольцы освободили Благодатное в ДНР

Добровольцы, участвующие в спецоперации, освободили населенный пункт «Благодатное» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Благодатное в ДНР. Освобождение происходило при активно поддержки группировки «Южное», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ взяло на себя обеспечение добровольцев. Министерство обеспечивает их вооружением, техникой, а также предоставляет медицинскую помощь.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В СВО также активно участвуют и добровольцы.
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Добровольцы, участвующие в спецоперации, освободили населенный пункт «Благодатное» в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Благодатное в ДНР. Освобождение происходило при активно поддержки группировки «Южное», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ взяло на себя обеспечение добровольцев. Министерство обеспечивает их вооружением, техникой, а также предоставляет медицинскую помощь. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В СВО также активно участвуют и добровольцы.