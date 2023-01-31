Челябинский депутат Госдумы раскрыл размер своей пенсии

Челябинский депутат Госдумы Гартунг признался, что получает пенсию 33 тысячи рублей

01 февраля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Пенсия Валерия Гартунга составляет 33 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы Валерий Гартунг назвал размер своей пенсии. По словам Гартунга, его пенсия составляет 33 тысячи рублей. «Уровень моей пенсии 33 тысячи рублей. Мы должны вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий, потому что это позволит больше собрать налогов в бюджет», — отметил Гартунг в эфире «Большой редакции» холдинга «Гранада Пресс». Гартунг добавил, что согласно его подсчетам, на дополнительные выплаты пенсионерам придется 400—600 млрд рублей. Депутат оценил: возвращение индексации позволит набрать работодателям дополнительно семь миллионов рублей. Это обеспечит выплаты налогов в 2,4 млрд рублей. Собеседник «Большой редакции» высказал предположение, что к вопросу о индексациях депутаты Госдумы еще вернутся. Политик считает, что закон, возвращающий надбавки, в конечном итоге будет принят.

Депутат Госдумы Валерий Гартунг назвал размер своей пенсии. По словам Гартунга, его пенсия составляет 33 тысячи рублей. «Уровень моей пенсии 33 тысячи рублей. Мы должны вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий, потому что это позволит больше собрать налогов в бюджет», — отметил Гартунг в эфире «Большой редакции» холдинга «Гранада Пресс». Гартунг добавил, что согласно его подсчетам, на дополнительные выплаты пенсионерам придется 400—600 млрд рублей. Депутат оценил: возвращение индексации позволит набрать работодателям дополнительно семь миллионов рублей. Это обеспечит выплаты налогов в 2,4 млрд рублей. Собеседник «Большой редакции» высказал предположение, что к вопросу о индексациях депутаты Госдумы еще вернутся. Политик считает, что закон, возвращающий надбавки, в конечном итоге будет принят.