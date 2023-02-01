ФБР не обнаружило в доме Байдена секретных документов

Адвокат Джо Байдена сообщил, что ФБР не нашло секретные документы
ФБР провело обыск в доме президента США Джо Байдена и не нашло там секретных документов. Об этом сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр.
«Запланированный Министерством юстиции обыск дома президента в Рехобот-Бич, проведенный при сотрудничестве с адвокатами президента, завершен. Обыск занял три с половиной часа, во время которых не было обнаружено никаких секретных документов», — передает заявление адвоката Боба Бауэра
Ранее сообщалось, что ФБР обыскивает пляжный дом президента США Джо Байдена. Это связано с тем, что в резиденции в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне были обнаружены секретные документы.
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