01 февраля 2023

ФБР не обнаружило в доме Байдена секретных документов

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Адвокат Джо Байдена сообщил, что ФБР не нашло секретные документы Фото:

ФБР провело обыск в доме президента США Джо Байдена и не нашло там секретных документов. Об этом сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр.

«Запланированный Министерством юстиции обыск дома президента в Рехобот-Бич, проведенный при сотрудничестве с адвокатами президента, завершен. Обыск занял три с половиной часа, во время которых не было обнаружено никаких секретных документов», — передает заявление адвоката Боба Бауэра CNN.

Ранее сообщалось, что ФБР обыскивает пляжный дом президента США Джо Байдена. Это связано с тем, что в резиденции в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне были обнаружены секретные документы.

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ФБР провело обыск в доме президента США Джо Байдена и не нашло там секретных документов. Об этом сообщил адвокат главы государства Боб Бауэр. «Запланированный Министерством юстиции обыск дома президента в Рехобот-Бич, проведенный при сотрудничестве с адвокатами президента, завершен. Обыск занял три с половиной часа, во время которых не было обнаружено никаких секретных документов», — передает заявление адвоката Боба Бауэра CNN. Ранее сообщалось, что ФБР обыскивает пляжный дом президента США Джо Байдена. Это связано с тем, что в резиденции в Уилмингтоне и в офисе аналитического центра в Вашингтоне были обнаружены секретные документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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