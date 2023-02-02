Из свердловских аптек пропал популярный европейский препарат

Из свердловских аптек пропал европейский препарат «Амоксиклав»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лекарства для льготников. Тюмень, аптека, фармация
Свердловчане не могут купить в аптеках «Амоксиклав» Фото:

Один из самых востребованных антибиотиков перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о препарате «Амоксиклав». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Амоксиклав» назначают для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Препарат производится в Словении.

«„Амоксиклав“ — очень популярный антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия. Раньше он продавался повсеместно. Сейчас найти его на аптечных полках практически нереально», — делятся собеседники агентства.

В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из уральской столицы Ирина заявила, что в аптечных сетях представлены аналоги данного лекарственного препарата. «Самый популярный аналог „Амоксиклава“ — „Амоксициллин“. Он представлен в аптеках широко. Антибиотик производят отечественные и зарубежные компании. Режим дозирования устанавливается индивидуально, в зависимости от возраста, массы тела, функции почек пациента, а также от степени тяжести инфекции», — отметила она.

Показания к применению «Амоксиклав»:

  • Инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (в т. ч. острый и хронический синусит, острый и хронический средний отит, заглоточный абсцесс, тонзиллит, фарингит);
  • Инфекции нижних дыхательных путей (в т. ч. острый бронхит с бактериальной суперинфекцией, хронический бронхит, пневмония);
  • Инфекции мочевыводящих путей;
  • Инфекции в гинекологии;
  • Инфекции кожи и мягких тканей, а также раны от укусов человека и животных;
  • Инфекции костной и соединительной тканей;
  • Инфекции желчных путей (холецистит, холангит);
  • Одонтогенные инфекции.

Ранее URA.RU сообщало, что лекарственные препараты перестали продаваться в аптеках Свердловской области. Пациенты отмечали, что не могут купить следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», «Клацид», «Сероквель», «Зифлукорт».

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Один из самых востребованных антибиотиков перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о препарате «Амоксиклав». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Амоксиклав» назначают для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Препарат производится в Словении. «„Амоксиклав“ — очень популярный антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия. Раньше он продавался повсеместно. Сейчас найти его на аптечных полках практически нереально», — делятся собеседники агентства. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из уральской столицы Ирина заявила, что в аптечных сетях представлены аналоги данного лекарственного препарата. «Самый популярный аналог „Амоксиклава“ — „Амоксициллин“. Он представлен в аптеках широко. Антибиотик производят отечественные и зарубежные компании. Режим дозирования устанавливается индивидуально, в зависимости от возраста, массы тела, функции почек пациента, а также от степени тяжести инфекции», — отметила она. Показания к применению «Амоксиклав»: Ранее URA.RU сообщало, что лекарственные препараты перестали продаваться в аптеках Свердловской области. Пациенты отмечали, что не могут купить следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», «Клацид», «Сероквель», «Зифлукорт».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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