Из свердловских аптек пропал популярный европейский препарат

Один из самых востребованных антибиотиков перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о препарате «Амоксиклав». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Амоксиклав» назначают для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Препарат производится в Словении.
«„Амоксиклав“ — очень популярный антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия. Раньше он продавался повсеместно. Сейчас найти его на аптечных полках практически нереально», — делятся собеседники агентства.
В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из уральской столицы Ирина заявила, что в аптечных сетях представлены аналоги данного лекарственного препарата. «Самый популярный аналог „Амоксиклава“ — „Амоксициллин“. Он представлен в аптеках широко. Антибиотик производят отечественные и зарубежные компании. Режим дозирования устанавливается индивидуально, в зависимости от возраста, массы тела, функции почек пациента, а также от степени тяжести инфекции», — отметила она.
Показания к применению «Амоксиклав»:
- Инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (в т. ч. острый и хронический синусит, острый и хронический средний отит, заглоточный абсцесс, тонзиллит, фарингит);
- Инфекции нижних дыхательных путей (в т. ч. острый бронхит с бактериальной суперинфекцией, хронический бронхит, пневмония);
- Инфекции мочевыводящих путей;
- Инфекции в гинекологии;
- Инфекции кожи и мягких тканей, а также раны от укусов человека и животных;
- Инфекции костной и соединительной тканей;
- Инфекции желчных путей (холецистит, холангит);
- Одонтогенные инфекции.
Ранее URA.RU сообщало, что лекарственные препараты перестали продаваться в аптеках Свердловской области. Пациенты отмечали, что не могут купить следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», «
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