Из свердловских аптек пропал популярный европейский препарат

Из свердловских аптек пропал европейский препарат «Амоксиклав»

02 февраля 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Свердловчане не могут купить в аптеках «Амоксиклав» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Один из самых востребованных антибиотиков перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о препарате «Амоксиклав». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Амоксиклав» назначают для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Препарат производится в Словении. «„Амоксиклав“ — очень популярный антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия. Раньше он продавался повсеместно. Сейчас найти его на аптечных полках практически нереально», — делятся собеседники агентства. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из уральской столицы Ирина заявила, что в аптечных сетях представлены аналоги данного лекарственного препарата. «Самый популярный аналог „Амоксиклава“ — „Амоксициллин“. Он представлен в аптеках широко. Антибиотик производят отечественные и зарубежные компании. Режим дозирования устанавливается индивидуально, в зависимости от возраста, массы тела, функции почек пациента, а также от степени тяжести инфекции», — отметила она. Показания к применению «Амоксиклав»: Инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (в т. ч. острый и хронический синусит, острый и хронический средний отит, заглоточный абсцесс, тонзиллит, фарингит);

Инфекции нижних дыхательных путей (в т. ч. острый бронхит с бактериальной суперинфекцией, хронический бронхит, пневмония);

Инфекции мочевыводящих путей;

Инфекции в гинекологии;

Инфекции кожи и мягких тканей, а также раны от укусов человека и животных;

Инфекции костной и соединительной тканей;

Инфекции желчных путей (холецистит, холангит);

Одонтогенные инфекции. Ранее URA.RU сообщало, что лекарственные препараты перестали продаваться в аптеках Свердловской области. Пациенты отмечали, что не могут купить следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», « Клацид» , «Сероквель», «Зифлукорт». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из самых востребованных антибиотиков перестал продаваться в свердловских аптеках. Речь идет о препарате «Амоксиклав». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Амоксиклав» назначают для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Препарат производится в Словении. «„Амоксиклав“ — очень популярный антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия. Раньше он продавался повсеместно. Сейчас найти его на аптечных полках практически нереально», — делятся собеседники агентства. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из уральской столицы Ирина заявила, что в аптечных сетях представлены аналоги данного лекарственного препарата. «Самый популярный аналог „Амоксиклава“ — „Амоксициллин“. Он представлен в аптеках широко. Антибиотик производят отечественные и зарубежные компании. Режим дозирования устанавливается индивидуально, в зависимости от возраста, массы тела, функции почек пациента, а также от степени тяжести инфекции», — отметила она. Показания к применению «Амоксиклав»: Ранее URA.RU сообщало, что лекарственные препараты перестали продаваться в аптеках Свердловской области. Пациенты отмечали, что не могут купить следующие препараты: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», ибупрофен, «Тамоксифен», «Дивигель», «Роаккутан», «Клацид», «Сероквель», «Зифлукорт».