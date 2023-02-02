Госдума хочет разрешить наказывать мобилизованных без суда

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, солдат в ушанке, солдат, служба в армии
Мобилизованных, совершивших грубые проступки, предложили наказывать без решения суда Фото:
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Мобилизация в России

В Госдуме обсуждается предоставление права военным командирам помещать мобилизованных, совершивших дисциплинарные проступки, под арест с содержанием на гауптвахте без решения суда. Авторами законопроекта являются глава Комитета палаты по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

«Предлагается предоставить командирам воинских частей и начальникам органов военной полиции полномочия по назначению дисциплинарного ареста с отправкой на гауптвахту без судебного решения», — передает содержимое законопроекта «Парламентская газета». В документе отмечается, что под наложение такого взыскания помимо мобилизованных подпадают и контрактники, проходящих службу во время мобилизации и военного положения.

В законопроекте говорится, что дисциплинарный арест является крайней мерой. Срок наказания назначается вплоть до 10 суток.

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В Госдуме обсуждается предоставление права военным командирам помещать мобилизованных, совершивших дисциплинарные проступки, под арест с содержанием на гауптвахте без решения суда. Авторами законопроекта являются глава Комитета палаты по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. «Предлагается предоставить командирам воинских частей и начальникам органов военной полиции полномочия по назначению дисциплинарного ареста с отправкой на гауптвахту без судебного решения», — передает содержимое законопроекта «Парламентская газета». В документе отмечается, что под наложение такого взыскания помимо мобилизованных подпадают и контрактники, проходящих службу во время мобилизации и военного положения. В законопроекте говорится, что дисциплинарный арест является крайней мерой. Срок наказания назначается вплоть до 10 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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