Госдума хочет разрешить наказывать мобилизованных без суда

В Госдуме обсуждается предоставление права военным командирам помещать мобилизованных, совершивших дисциплинарные проступки, под арест с содержанием на гауптвахте без решения суда. Авторами законопроекта являются глава Комитета палаты по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.
«Предлагается предоставить командирам воинских частей и начальникам органов военной полиции полномочия по назначению дисциплинарного ареста с отправкой на гауптвахту без судебного решения», — передает содержимое законопроекта «Парламентская газета». В документе отмечается, что под наложение такого взыскания помимо мобилизованных подпадают и контрактники, проходящих службу во время мобилизации и военного положения.
В законопроекте говорится, что дисциплинарный арест является крайней мерой. Срок наказания назначается вплоть до 10 суток.
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