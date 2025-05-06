Reuters: Евросоюз объявит о планах запретить импорт газа из РФ

Евросоюз во вторник, 6 мая, представит планы по запрету импорта газа из России и постепенному разрыву существующих контрактов с российскими поставщиками. Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на свои источники. В рамках новых мер ЕС намерен положить конец многолетним энергетическим связям с Москвой, которая ранее была крупнейшим поставщиком газа в Европу.
«Во вторник Европейский союз обрисует, как он попытается остановить новые газовые сделки с Россией и постепенно расторгнуть существующие контракты с Москвой, стремясь положить конец многолетним энергетическим отношениям с некогда крупнейшим поставщиком газа в Европу», — пишет Reuters. Агентство ссылается на источник, знакомый с ситуацией.
По информации издания, у ЕС существует необязательная цель — полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году, которую страны блока поставили после начала конфликта на Украине в 2022 году. Европейская комиссия рассматривает юридические механизмы, которые дадут компаниям возможность прекратить действующие газовые соглашения с Россией к концу 2027 года, передает агентство.
Кроме того, в публикации отмечается, что юристы считают сложным применение принципа «форс-мажор» для расторжения действующих соглашений с российскими компаниями. Эксперты предупреждают: в случае одностороннего разрыва контрактов европейские покупатели могут столкнуться со штрафными санкциями или арбитражными разбирательствами.
Ранее Reuters сообщал, что Евросоюз, по всей видимости, не сможет полностью прекратить импорт российского газа в связи с возникновением форс-мажорных обстоятельств. Аналитики отмечают, что для компаний, стремящихся пересмотреть или аннулировать действующие соглашения, требуется соответствующая правовая поддержка. Кроме того, введение санкционных мер возможно лишь при единогласном одобрении всех государств — членов ЕС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.