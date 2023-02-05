В Госдуме назвали виновника провала мирных переговоров России и Украины

Слуцкий: Запад сорвал мирные переговоры РФ и Украины из-за проекта «антиРоссия»
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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, слуцкий леонид
Леонид Слуцкий согласился с бывшим премьером Израиля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мирные переговоры России и Украины сорвал Киев по указке Запада, сказал глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорный группы Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Израиля Натфали Беннета.

«Это сделал Киев. Под нажимом западных хозяев. Беннет не открыл, что называется, Америку, заявляя, что мирные российско-украинские переговоры были свернуты по указке из Вашингтона», — сказал Слуцкий в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Запад не захотел отказываться от своего детища — проекта «антиРоссия» на Украине.

По его словам, в марте делегации России и Украины достигли успехов в переговорах. Тогда даже были выведены войска РФ с киевского и черниговского направлений, чтобы «показать добрую волю», сказал он. Слуцкий заявил, что после этого Россия получила от Украины провокацию в Буче, заявления Запада о необходимости победы ВСУ на поле боя и вооружение Киева.

Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но диалог был свернут, так как делегациям не удалось договориться. В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров обвинял США в срыве переговоров. Беннет в своем интервью сказал, что было 17 черновиков мирного соглашения, передает деловое издание «Взгляд». По его словам, переговоры сорвал Запад.

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Мирные переговоры России и Украины сорвал Киев по указке Запада, сказал глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорный группы Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Израиля Натфали Беннета. «Это сделал Киев. Под нажимом западных хозяев. Беннет не открыл, что называется, Америку, заявляя, что мирные российско-украинские переговоры были свернуты по указке из Вашингтона», — сказал Слуцкий в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Запад не захотел отказываться от своего детища — проекта «антиРоссия» на Украине. По его словам, в марте делегации России и Украины достигли успехов в переговорах. Тогда даже были выведены войска РФ с киевского и черниговского направлений, чтобы «показать добрую волю», сказал он. Слуцкий заявил, что после этого Россия получила от Украины провокацию в Буче, заявления Запада о необходимости победы ВСУ на поле боя и вооружение Киева. Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но диалог был свернут, так как делегациям не удалось договориться. В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров обвинял США в срыве переговоров. Беннет в своем интервью сказал, что было 17 черновиков мирного соглашения, передает деловое издание «Взгляд». По его словам, переговоры сорвал Запад.
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