Силовики заинтересовались видео, на котором пермяк затолкал девушку в машину и увез

В полиции проводят проверку по факту опубликованного видео Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермские силовики заинтересовались видео, на котором мужчина силой затащил девушку в машину, после чего увез в неизвестном направлении. По словам автора видео, оно было записано в ночь на 5 февраля во дворе одного из домов на бульваре Гагарина. Запись инцидента была опубликована в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

По словам пермячки, мужчина избивал девушку, а она кричала на всю улицу, что он ее убьет, и просила о помощи. В полиции URA.RU сообщили, что по данному факту материал зарегистрирован. «Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в пресс-службе УМВД по Перми.

Автор видео также написала, что, когда мужчина затаскивал девушку в машину, на улице были прохожие, но никто не отреагировал на ситуацию. В комментариях к посту автора видео обвинили в бездействии. «Я не буду звонить в полицию, я не попытаюсь спугнуть нарушителя, я буду осуждать всех и снимать на телефон, делая контент паблику», — возмутился Диор Касымов.