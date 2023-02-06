В Сургуте переводят школы на дистант из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

В Сургуте (ХМАО) из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ перевели на дистанционное обучение начальные классы школ № 30, гимназии имени Салманова и 121 класс в других учебных заведениях. По информации на официальном сайте администрации города, также закрыты 19 групп в детсадах.
«На основании анализа эпидобстановки по гриппу и ОРВИ на сегодняшний день принято решение о переходе на дистанционное обучение учащихся 1-4 классов начальной школы №30 и гимназии им. Ф.К. Салманова, а также 121 класса в 25 школах. В шести дошкольных образовательных учреждениях закрыты 19 групп, что составляет 2% от общего количества групп», — указано на сайте мэрии.
В остальных учебных заведениях Сургута усилили меры по профилактике заболеваемости. При входе в школы проверяют наличие симптомов инфекционных заболеваний, педагогам рекомендовано носить медицинские маски.
Ранее URA.RU писало, что в Урае (ХМАО) перевели школьников на дистанционное обучение. До 8 февраля в городе запретили организацию массовых мероприятий.
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