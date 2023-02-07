Число пострадавших после землетрясения в Турции превысило 23 тысячи человек

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От землетрясения в Турции пострадало 23953 человека, сообщил Фуат Октай Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

От мощного землетрясения в Турции, по последним данным, пострадало 20534 человек, погибло 3419. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

«Общее число пострадавших от землетрясения в Турции оставляет 23953 человек», — рассказал Октай. Он подчеркнул, что среди них 3419 погибло, 20534 пострадали. В данный момент погодные условия создают некоторые препятствия для доставки помощи в регионы Турции, заключил вице-президент.

Утром 6 января в Турции произошло землетрясение, которое задело Сирию. Землетрясение признано мощнейшим за последние годы в данном регионе. Турция получает помощь от 14 государств в ликвидации последствий происшествия.

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От мощного землетрясения в Турции, по последним данным, пострадало 20534 человек, погибло 3419. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. «Общее число пострадавших от землетрясения в Турции оставляет 23953 человек», — рассказал Октай. Он подчеркнул, что среди них 3419 погибло, 20534 пострадали. В данный момент погодные условия создают некоторые препятствия для доставки помощи в регионы Турции, заключил вице-президент. Утром 6 января в Турции произошло землетрясение, которое задело Сирию. Землетрясение признано мощнейшим за последние годы в данном регионе. Турция получает помощь от 14 государств в ликвидации последствий происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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