В Екатеринбурге работник УВЗ оштрафован за реабилитацию нацизма

07 февраля 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Суд назначил тагильчанину Роману Рогозину штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила Романа Рогозина, работающего на «Уралвагонзаводе». Его обвиняли в реабилитации нацизма посредством комментариев в соцсетях, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд приговорил Рогозина к штрафу в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев по 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда. Рогозин сможет обжаловать приговор в течение 15 дней. Силовики доказали, что в феврале 2022 года молодой человек опубликовал в соцсети «ВКонтакте» комментарии, противоречащие тезисам, установленным Нюрнбергским трибуналом. Высказывания касались преступлений фашистов во время Второй мировой войны.

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила Романа Рогозина, работающего на «Уралвагонзаводе». Его обвиняли в реабилитации нацизма посредством комментариев в соцсетях, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд приговорил Рогозина к штрафу в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев по 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда. Рогозин сможет обжаловать приговор в течение 15 дней. Силовики доказали, что в феврале 2022 года молодой человек опубликовал в соцсети «ВКонтакте» комментарии, противоречащие тезисам, установленным Нюрнбергским трибуналом. Высказывания касались преступлений фашистов во время Второй мировой войны.