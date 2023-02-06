06 февраля 2023

В Екатеринбурге работник УВЗ оштрафован за реабилитацию нацизма

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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд назначил тагильчанину Роману Рогозину штраф Фото:

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила Романа Рогозина, работающего на «Уралвагонзаводе». Его обвиняли в реабилитации нацизма посредством комментариев в соцсетях, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд приговорил Рогозина к штрафу в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев по 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда. Рогозин сможет обжаловать приговор в течение 15 дней.

Силовики доказали, что в феврале 2022 года молодой человек опубликовал в соцсети «ВКонтакте» комментарии, противоречащие тезисам, установленным Нюрнбергским трибуналом. Высказывания касались преступлений фашистов во время Второй мировой войны.

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Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила Романа Рогозина, работающего на «Уралвагонзаводе». Его обвиняли в реабилитации нацизма посредством комментариев в соцсетях, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд приговорил Рогозина к штрафу в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев по 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда. Рогозин сможет обжаловать приговор в течение 15 дней. Силовики доказали, что в феврале 2022 года молодой человек опубликовал в соцсети «ВКонтакте» комментарии, противоречащие тезисам, установленным Нюрнбергским трибуналом. Высказывания касались преступлений фашистов во время Второй мировой войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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