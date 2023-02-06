В Екатеринбурге работник УВЗ оштрафован за реабилитацию нацизма

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей жителя Нижнего Тагила Романа Рогозина, работающего на «Уралвагонзаводе». Его обвиняли в реабилитации нацизма посредством комментариев в соцсетях, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Суд приговорил Рогозина к штрафу в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой на 10 месяцев по 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда. Рогозин сможет обжаловать приговор в течение 15 дней.
Силовики доказали, что в феврале 2022 года молодой человек опубликовал в соцсети «ВКонтакте» комментарии, противоречащие тезисам, установленным Нюрнбергским трибуналом. Высказывания касались преступлений фашистов во время Второй мировой войны.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.