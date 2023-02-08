В Британии объяснили смысл визита Зеленского в Лондон

Guardian: Зеленский своим визитом в Лондон хотел сохранить внимание к конфликту на Украине

09 февраля 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский встретился с британским премьером Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский хотел напомнить о боевых действиях в его стране, поэтому посетил Лондон и использовал таланты шоумена во время визита. Об этом заявил обозреватель Guardian Патрик Винтур. «Владимир Зеленский обладает многими экстраординарными талантами шоумена, но один из них — уникальная способность обращаться к душе нации. Он остро осознает, что спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания блуждающих западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку», — написал Винтур для Guardian . Зеленский понял, что внимание мира к ситуации на Украине ослабевает, поэтому поездка в Великобританию была тщательно спланирована и «срежиссирована». По мнению журналиста, украинский лидер преследовал и практические интересы. Он сумел попросить о боевых самолетах, которых нет у Британии. Вместо этого Великобритания согласилась обучить украинских пилотов, что подготавливает почву для поставок истребителей из Европы, отмечает обозреватель. Зеленский 8 февраля посетил Лондон и встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком, передает RT. Президент Украины обратил внимание на то, что без западной поддержки конфликт с Россией пойдет на спад. Сунак пообещал поставить Украине танки Challenger 2 в марте, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также политики подписали дефлорацию о единстве двух стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский хотел напомнить о боевых действиях в его стране, поэтому посетил Лондон и использовал таланты шоумена во время визита. Об этом заявил обозреватель Guardian Патрик Винтур. «Владимир Зеленский обладает многими экстраординарными талантами шоумена, но один из них — уникальная способность обращаться к душе нации. Он остро осознает, что спустя год ему приходится каким-то образом сохранять тему конфликта на Украине в центре внимания блуждающих западных умов. Землетрясения, внутренняя политика и музыкальные премии соревнуются за новостную повестку», — написал Винтур для Guardian. Зеленский понял, что внимание мира к ситуации на Украине ослабевает, поэтому поездка в Великобританию была тщательно спланирована и «срежиссирована». По мнению журналиста, украинский лидер преследовал и практические интересы. Он сумел попросить о боевых самолетах, которых нет у Британии. Вместо этого Великобритания согласилась обучить украинских пилотов, что подготавливает почву для поставок истребителей из Европы, отмечает обозреватель. Зеленский 8 февраля посетил Лондон и встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком, передает RT. Президент Украины обратил внимание на то, что без западной поддержки конфликт с Россией пойдет на спад. Сунак пообещал поставить Украине танки Challenger 2 в марте, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также политики подписали дефлорацию о единстве двух стран.