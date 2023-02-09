Житель Нижневартовска сообщил о продаже просроченных товаров в магазине «Монетка»

Житель Нижневартовска приобрел в «Монетке» «Бельмеши сочные» с плесенью внутри Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Житель Нижневартовска (ХМАО) Максим Бубнов пожаловался на замороженные пирожки с плесенью, приобретенные им в магазине «Монетка» по адресу Чапаева, 85 В. О том, что чуть не отравился разогретым продуктом, вартовчанин сообщил в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте».

«9 февраля в магазине „Монетка“ по адресу Чапаева, 85 В я купил „Бельмеши сочные“, разогрел в микроволновой печи, присел перекусить. Чуть не вырвало, внутри была черная плесень и отвратительный запах», — написал Максим Бубнов в соцсети.

В магазине ему сначала отказывали в обмене, ссылаясь на то, что он приобрел товар не у них, но у покупателя был кассовый чек. Максим также уточнил, что продукт оказался просроченным на полтора месяца, а на срок годности он внимания не обратил, так как приобрел две упаковки «Бельмешей», на второй срок был нормальным.

В комментариях пользователи советуют обратиться в Роспотребнадзор по ХМАО. Пользователи также предположили, что причина плесени в замороженном товаре — нарушение условий хранения продукта.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом через специализированный сайт сети «Монетка» к представителям компании, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лангепасе покупателю попались черви в апельсинах. Представители сети «Магнит», где были приобретены фрукты, обещали разобраться в ситуации.

Замороженные «Бельмеши» со сроком годности на упаковке Фото: Максим Бубнов, Вк

Кассовый чек, с указанием места, где был приобретен товар Фото: Максим Бубнов, Вк