09 февраля 2023
08 февраля 2023

Житель ХМАО чуть не отравился черной плесенью в пирожках. Фото

Житель Нижневартовска сообщил о продаже просроченных товаров в магазине «Монетка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, монетка, магазин, магазин монетка
Житель Нижневартовска приобрел в «Монетке» «Бельмеши сочные» с плесенью внутри Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) Максим Бубнов пожаловался на замороженные пирожки с плесенью, приобретенные им в магазине «Монетка» по адресу Чапаева, 85 В. О том, что чуть не отравился разогретым продуктом, вартовчанин сообщил в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте».

«9 февраля в магазине „Монетка“ по адресу Чапаева, 85 В я купил „Бельмеши сочные“, разогрел в микроволновой печи, присел перекусить. Чуть не вырвало, внутри была черная плесень и отвратительный запах», — написал Максим Бубнов в соцсети.

В магазине ему сначала отказывали в обмене, ссылаясь на то, что он приобрел товар не у них, но у покупателя был кассовый чек. Максим также уточнил, что продукт оказался просроченным на полтора месяца, а на срок годности он внимания не обратил, так как приобрел две упаковки «Бельмешей», на второй срок был нормальным.

В комментариях пользователи советуют обратиться в Роспотребнадзор по ХМАО. Пользователи также предположили, что причина плесени в замороженном товаре — нарушение условий хранения продукта.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом через специализированный сайт сети «Монетка» к представителям компании, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лангепасе покупателю попались черви в апельсинах. Представители сети «Магнит», где были приобретены фрукты, обещали разобраться в ситуации.

Замороженные «Бельмеши» со сроком годности на упаковке
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Кассовый чек, с указанием места, где был приобретен товар
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Житель Нижневартовска (ХМАО) Максим Бубнов пожаловался на замороженные пирожки с плесенью, приобретенные им в магазине «Монетка» по адресу Чапаева, 85 В. О том, что чуть не отравился разогретым продуктом, вартовчанин сообщил в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в социальной сети «ВКонтакте». «9 февраля в магазине „Монетка“ по адресу Чапаева, 85 В я купил „Бельмеши сочные“, разогрел в микроволновой печи, присел перекусить. Чуть не вырвало, внутри была черная плесень и отвратительный запах», — написал Максим Бубнов в соцсети. В магазине ему сначала отказывали в обмене, ссылаясь на то, что он приобрел товар не у них, но у покупателя был кассовый чек. Максим также уточнил, что продукт оказался просроченным на полтора месяца, а на срок годности он внимания не обратил, так как приобрел две упаковки «Бельмешей», на второй срок был нормальным. В комментариях пользователи советуют обратиться в Роспотребнадзор по ХМАО. Пользователи также предположили, что причина плесени в замороженном товаре — нарушение условий хранения продукта. Корреспондент URA.RU обратился с запросом через специализированный сайт сети «Монетка» к представителям компании, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Лангепасе покупателю попались черви в апельсинах. Представители сети «Магнит», где были приобретены фрукты, обещали разобраться в ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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