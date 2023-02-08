В Лангепасе (ХМАО) местный житель купил в магазине сети «Магнит» апельсин, в котором обнаружил червей. Информация опубликована в группе «Подслушано Лангепас» в социальной сети «ВКонтакте».
«Апельсин из „Магнита“, червячки в подарок», — написал анонимный автор. Он также приложил фото фрукта.
В комментариях пользователи пошутили, что к апельсину прилагается мясо. «Ужас. Неправильное хранение продуктов питания», — написала Илаха Ибрагимова. «Зато настоящие значит», — добавила Евгения Пикуза.
В пресс-службу сети магазинов «Магнит» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута обнаружила камень в приобретенной в местном магазине банке с маринованными опятами. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине.
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