Житель ХМАО купил в магазине апельсины с червями. Фото

09 февраля 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Житель Лангепаса купил апельсин с червями Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Лангепасе (ХМАО) местный житель купил в магазине сети «Магнит» апельсин, в котором обнаружил червей. Информация опубликована в группе «Подслушано Лангепас» в социальной сети «ВКонтакте». «Апельсин из „Магнита“, червячки в подарок», — написал анонимный автор. Он также приложил фото фрукта. В комментариях пользователи пошутили, что к апельсину прилагается мясо. «Ужас. Неправильное хранение продуктов питания», — написала Илаха Ибрагимова. «Зато настоящие значит», — добавила Евгения Пикуза. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута обнаружила камень в приобретенной в местном магазине банке с маринованными опятами. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине. В апельсине житель Лангепаса обнаружил червей «Подслушано Лангепас», «ВКонтакте» «Подслушано Лангепас», «ВКонтакте»

В Лангепасе (ХМАО) местный житель купил в магазине сети «Магнит» апельсин, в котором обнаружил червей. Информация опубликована в группе «Подслушано Лангепас» в социальной сети «ВКонтакте». «Апельсин из „Магнита“, червячки в подарок», — написал анонимный автор. Он также приложил фото фрукта. В комментариях пользователи пошутили, что к апельсину прилагается мясо. «Ужас. Неправильное хранение продуктов питания», — написала Илаха Ибрагимова. «Зато настоящие значит», — добавила Евгения Пикуза. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что жительница Сургута обнаружила камень в приобретенной в местном магазине банке с маринованными опятами. В комментариях пользователи предложили собирать грибы самостоятельно, а не покупать в магазине.