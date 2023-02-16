У замгубернатора забрали часть полномочий по работе с военнослужащими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Недовольные аппаратные оппоненты, которые якобы были исключены из призывной комиссии не без помощи замгубернатора ЯНАО Татьяны Бучковой, атакуют чиновницу в информационном поле. Об этом URA.RU сообщил источник в политкругах региона.

«Бучкова подвергается информационной атаке со стороны аппаратных оппонентов, которых отодвинули от кураторства вопросов призыва и мобилизации», — сообщил агентству инсайдер. Татьяна Бучкова является председателем призывной комиссии ЯНАО и, по словам источника, к работе чиновницы с военнослужащими у правительства были вопросы. «Есть вероятность, что без „доноса“ на нее здесь не обошлось», — отметил инсайдер.

Татьяна Бучкова занималась решением проблем мобилизованных, однако недавно губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назначил спецпредставителя по вопросам СВО в ЯНАО — ветерана боевых действий — Дениса Санникова. «По сути, у Бучковой забрали часть важных полномочий, поскольку спецоперация и помощь ямальским военнослужащим сейчас играет одну из наиболее значимых ролей для правительства», — добавил источник.

В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что вопросы по СВО отрабатываются совместно. «Обращения, связанные с СВО, отрабатываются всеми задействованными структурами, соцблоком, соответствующими учреждениями. Спецпредставитель Денис Санников также принимает вопросы и старается найти ответ, но к нему в основном обращаются с просьбами посоветовать, куда обратиться по тому или иному случаю (повидать родных, рассказать об их условиях службы), так как Денис находится преимущественно на Донбассе», — ответили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в политическом истеблишменте Ямала ходят слухи об отставке Татьяны Бучковой. Причиной снятия чиновницы с должности может стать недовольство правительства результатами работы в сферах образования и культуры.