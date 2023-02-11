СБУ предъявила обвинения главе СК Бастрыкину

11 февраля 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин подозревается в нарушении двух статей УК Украины, сообщает СБУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подозревается в преступления по двум уголовным статьям УК Украины. Ему заочно предъявили обвинения якобы в умышленных действиях в целях изменения границ Украины и оправдания действий РФ на территории страны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. «На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю следственного РФ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении СБУ в telegram-канале. Отмечается, что первое правонарушение связано с якобы содействием в изменении границ Украины. Второе правонарушение относится к поддержке армии России. В январе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ. Он отмечал, что служба преследовала главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. В СБУ отметили, что Набиуллина якобы причастна к финансированию спецоперации на Украине, а также в поддержке создания рублевой зоны в Донбассе.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подозревается в преступления по двум уголовным статьям УК Украины. Ему заочно предъявили обвинения якобы в умышленных действиях в целях изменения границ Украины и оправдания действий РФ на территории страны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. «На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили руководителю следственного РФ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении СБУ в telegram-канале. Отмечается, что первое правонарушение связано с якобы содействием в изменении границ Украины. Второе правонарушение относится к поддержке армии России. В январе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц СБУ. Он отмечал, что служба преследовала главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. В СБУ отметили, что Набиуллина якобы причастна к финансированию спецоперации на Украине, а также в поддержке создания рублевой зоны в Донбассе.