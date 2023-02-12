Фильмы «Бригада» и «Жмурки» станут предметом научного спора в Екатеринбурге

13 февраля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Фильмы о бандитах из 90-х станут иллюстративным материалом на лекции Архангельского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге расскажут, как складывалась художественная репутация 1990-х годов в искусстве и способствовали ли фильм «Жмурки» (режиссер Алексей Балабанов) и сериал «Бригада» (режиссер Алексей Сидоров) формированию стереотипа о «лихих 90-х». Лекция пройдет в Ельцин Центре (ЕЦ) 19 февраля. Афиша появилась на официальном сайте ЕЦ. «Перестроечные иллюзии сменились отрезвлением, новые конфликты вторглись в жизнь. Как менялся образ 90-х, как складывалась их художественная репутация — от романа Маканина „Андеграунд“ до черной комедии Балабанова „Жмурки“, от стихов Тимура Кибирова до сериала „Бригада“? Когда и кто закрепил за ними репутацию „лихих“?» — говорится в анонсе. Лекцию проведет писатель и телеведущий Александр Архангельский. Мероприятие направлено на то, чтобы вспомнить, как культура вступила в эпоху перестройки и как этот переход отразился в разных сферах искусств. Лекция о 90-х и культуре пройдет 19 февраля в 17:00 в кино-конференц-зале Ельцин Центра. На мероприятие смогут попасть слушатели старше 16 лет. Стоимость входного билета — 200 рублей. Ранее стало известно, что в Ельцин Центре презентуют книгу о советских иноагентах и маньяках. Обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева представит свое произведение про громкие уголовные дела советской эпохи: про последнего казненного в СССР маньяка Фишера, единственного расстрелянного в советское время ребенка Аркадия Нейланда и многих других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге расскажут, как складывалась художественная репутация 1990-х годов в искусстве и способствовали ли фильм «Жмурки» (режиссер Алексей Балабанов) и сериал «Бригада» (режиссер Алексей Сидоров) формированию стереотипа о «лихих 90-х». Лекция пройдет в Ельцин Центре (ЕЦ) 19 февраля. Афиша появилась на официальном сайте ЕЦ. «Перестроечные иллюзии сменились отрезвлением, новые конфликты вторглись в жизнь. Как менялся образ 90-х, как складывалась их художественная репутация — от романа Маканина „Андеграунд“ до черной комедии Балабанова „Жмурки“, от стихов Тимура Кибирова до сериала „Бригада“? Когда и кто закрепил за ними репутацию „лихих“?» — говорится в анонсе. Лекцию проведет писатель и телеведущий Александр Архангельский. Мероприятие направлено на то, чтобы вспомнить, как культура вступила в эпоху перестройки и как этот переход отразился в разных сферах искусств. Лекция о 90-х и культуре пройдет 19 февраля в 17:00 в кино-конференц-зале Ельцин Центра. На мероприятие смогут попасть слушатели старше 16 лет. Стоимость входного билета — 200 рублей. Ранее стало известно, что в Ельцин Центре презентуют книгу о советских иноагентах и маньяках. Обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева представит свое произведение про громкие уголовные дела советской эпохи: про последнего казненного в СССР маньяка Фишера, единственного расстрелянного в советское время ребенка Аркадия Нейланда и многих других.