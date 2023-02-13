Популярный челябинский санаторий отрицает продажу по частям

Имущество, выставленное на торги, принадлежит другому собственнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители санатория «Сосновая горка» в Чебаркуле (Челябинская область) отрицают, что здравницу продают по частям. Об этом они сообщили URA.RU.

«Информация о том, что часть санатория „Сосновая горка“ в Чебаркуле выставлена на продажу на аукционе не соответствует действительности. Данные о том, что ООО „Санаторий ‚Карагайский Бор‘, филиал ‚Санаторий ‚Сосновая горка‘ проходит процедуру банкротства также не соответствует действительности“, — сообщили URA.RU представители здравницы.

Там уточнили, что имущество, выставленное на продажу на аукционе, принадлежит другому собственнику, хоть адреса и совпадают. Речь идет о помещениях в седьмом корпусе, которые продают за 27 миллионов рублей.