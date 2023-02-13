Популярный челябинский санаторий отрицает продажу по частям

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Проверка соблюдения карантина в курортных местах на озере Увильды в Аргаяшском районе. Челябинская область, увильды, санаторий увильды
Имущество, выставленное на торги, принадлежит другому собственнику Фото:

Представители санатория «Сосновая горка» в Чебаркуле (Челябинская область) отрицают, что здравницу продают по частям. Об этом они сообщили URA.RU.

«Информация о том, что часть санатория „Сосновая горка“ в Чебаркуле выставлена на продажу на аукционе не соответствует действительности. Данные о том, что ООО „Санаторий ‚Карагайский Бор‘, филиал ‚Санаторий ‚Сосновая горка‘ проходит процедуру банкротства также не соответствует действительности“, — сообщили URA.RU представители здравницы.

Там уточнили, что имущество, выставленное на продажу на аукционе, принадлежит другому собственнику, хоть адреса и совпадают. Речь идет о помещениях в седьмом корпусе, которые продают за 27 миллионов рублей.

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Представители санатория «Сосновая горка» в Чебаркуле (Челябинская область) отрицают, что здравницу продают по частям. Об этом они сообщили URA.RU. «Информация о том, что часть санатория „Сосновая горка“ в Чебаркуле выставлена на продажу на аукционе не соответствует действительности. Данные о том, что ООО „Санаторий ‚Карагайский Бор‘, филиал ‚Санаторий ‚Сосновая горка‘ проходит процедуру банкротства также не соответствует действительности“, — сообщили URA.RU представители здравницы. Там уточнили, что имущество, выставленное на продажу на аукционе, принадлежит другому собственнику, хоть адреса и совпадают. Речь идет о помещениях в седьмом корпусе, которые продают за 27 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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