Популярный челябинский санаторий продают по частям за долги

Часть санатория «Сосновая горка» в Чебаркуле (Челябинская область) выставлена на продажу на аукционе. Помещения пансионата в седьмом корпусе продаются за 27 миллионов рублей.
«В лот входит 7/10 доли в праве общей долевой собственности в 15 нежилых помещениях общей площадью 484,9 квадратных метров по адресу: Чебаркуль, санаторий „Сосновая горка“. Продаются корпус 7, помещения 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,91, 92 на цокольном этаже», — говорится в карточке лота на сайте «Торги-россии.рф».
Заявки на лот принимаются до 15 марта. Пансионат «Сосновая горка» проходит процедуру банкротства. Он расположен на популярном озере Еловое под Чебаркулем.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.