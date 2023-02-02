02 февраля 2023

Популярный челябинский санаторий продают по частям за долги

Часть пансионата «Сосновая горка» выставлена на аукцион
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, дорожный знак, трасса, санаторий, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога, сосновая горка
«Сосновая горка» проходит процедуру банкротства Фото:

Часть санатория «Сосновая горка» в Чебаркуле (Челябинская область) выставлена на продажу на аукционе. Помещения пансионата в седьмом корпусе продаются за 27 миллионов рублей.

«В лот входит 7/10 доли в праве общей долевой собственности в 15 нежилых помещениях общей площадью 484,9 квадратных метров по адресу: Чебаркуль, санаторий „Сосновая горка“. Продаются корпус 7, помещения 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,91, 92 на цокольном этаже», — говорится в карточке лота на сайте «Торги-россии.рф».

Заявки на лот принимаются до 15 марта. Пансионат «Сосновая горка» проходит процедуру банкротства. Он расположен на популярном озере Еловое под Чебаркулем.

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Часть санатория «Сосновая горка» в Чебаркуле (Челябинская область) выставлена на продажу на аукционе. Помещения пансионата в седьмом корпусе продаются за 27 миллионов рублей. «В лот входит 7/10 доли в праве общей долевой собственности в 15 нежилых помещениях общей площадью 484,9 квадратных метров по адресу: Чебаркуль, санаторий „Сосновая горка“. Продаются корпус 7, помещения 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,91, 92 на цокольном этаже», — говорится в карточке лота на сайте «Торги-россии.рф». Заявки на лот принимаются до 15 марта. Пансионат «Сосновая горка» проходит процедуру банкротства. Он расположен на популярном озере Еловое под Чебаркулем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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