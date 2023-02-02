Популярный челябинский санаторий продают по частям за долги

Часть пансионата «Сосновая горка» выставлена на аукцион

03 февраля 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

«Сосновая горка» проходит процедуру банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Часть санатория «Сосновая горка» в Чебаркуле (Челябинская область) выставлена на продажу на аукционе. Помещения пансионата в седьмом корпусе продаются за 27 миллионов рублей. «В лот входит 7/10 доли в праве общей долевой собственности в 15 нежилых помещениях общей площадью 484,9 квадратных метров по адресу: Чебаркуль, санаторий „Сосновая горка“. Продаются корпус 7, помещения 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,91, 92 на цокольном этаже», — говорится в карточке лота на сайте «Торги-россии.рф». Заявки на лот принимаются до 15 марта. Пансионат «Сосновая горка» проходит процедуру банкротства. Он расположен на популярном озере Еловое под Чебаркулем.

Часть санатория «Сосновая горка» в Чебаркуле (Челябинская область) выставлена на продажу на аукционе. Помещения пансионата в седьмом корпусе продаются за 27 миллионов рублей. «В лот входит 7/10 доли в праве общей долевой собственности в 15 нежилых помещениях общей площадью 484,9 квадратных метров по адресу: Чебаркуль, санаторий „Сосновая горка“. Продаются корпус 7, помещения 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,91, 92 на цокольном этаже», — говорится в карточке лота на сайте «Торги-россии.рф». Заявки на лот принимаются до 15 марта. Пансионат «Сосновая горка» проходит процедуру банкротства. Он расположен на популярном озере Еловое под Чебаркулем.