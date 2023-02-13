Полицейский из ЯНАО погиб в ходе спецоперации на Украине

Житель ЯНАО погиб в ходе СВО на территориях Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полицейский из Приуральского района ЯНАО Константин Перчеда погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, ямалец ушел из жизни 11 февраля.

«Приуралье скорбит. 11 февраля при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР погиб наш земляк Константин Перчеда», — говорится в сообщении.

Ямалец более семи лет проработал в органах внутренних дел. Все эти годы он нес службу в Приуральском районе.

Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это было необходимо для защиты мирных граждан Донбасса, которые больше 8 лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ.