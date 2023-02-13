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11 февраля 2023

Полицейский из ЯНАО погиб в ходе спецоперации на Украине

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Житель ЯНАО погиб в ходе СВО на территориях Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полицейский из Приуральского района ЯНАО Константин Перчеда погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, ямалец ушел из жизни 11 февраля.

«Приуралье скорбит. 11 февраля при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР погиб наш земляк Константин Перчеда», — говорится в сообщении.

Ямалец более семи лет проработал в органах внутренних дел. Все эти годы он нес службу в Приуральском районе.

Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это было необходимо для защиты мирных граждан Донбасса, которые больше 8 лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

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Полицейский из Приуральского района ЯНАО Константин Перчеда погиб в ходе спецоперации на Украине. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, ямалец ушел из жизни 11 февраля. «Приуралье скорбит. 11 февраля при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР погиб наш земляк Константин Перчеда», — говорится в сообщении. Ямалец более семи лет проработал в органах внутренних дел. Все эти годы он нес службу в Приуральском районе. Спецоперация на территориях Украины началась в прошлом году 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, это было необходимо для защиты мирных граждан Донбасса, которые больше 8 лет подвергались обстрелам со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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