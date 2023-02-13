13 февраля 2023
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11 февраля 2023

В Новом Уренгое выбрали нового лидера ЛДПР

Координатором ЛДПР в Новом Уренгое стала Любовь Поздеева
© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства. Салехард, лдпр, флаги
Любовь Поздееву выбрали единогласным решением Фото:

Новым координатором местного отделения ЛДПР в Новом Уренгое (ЯНАО) назначена Любовь Поздеева. Ее выбрали единогласным решением в ходе открытого голосования, сообщили в telegram-канале партии.

«В газовой столице России назначен новый координатор местного отделения ЛДПР. В Новом Уренгое прошло собрание городского отделения ЛДПР, на котором партийцы в ходе проведения открытого голосования единогласным решением избрали координатором местного отделения партии Поздееву Любовь Владиславовну». — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноселькупском районе переизбрали координатора партии. Лидером стал Роман Павленко.

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Новым координатором местного отделения ЛДПР в Новом Уренгое (ЯНАО) назначена Любовь Поздеева. Ее выбрали единогласным решением в ходе открытого голосования, сообщили в telegram-канале партии. «В газовой столице России назначен новый координатор местного отделения ЛДПР. В Новом Уренгое прошло собрание городского отделения ЛДПР, на котором партийцы в ходе проведения открытого голосования единогласным решением избрали координатором местного отделения партии Поздееву Любовь Владиславовну». — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Красноселькупском районе переизбрали координатора партии. Лидером стал Роман Павленко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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