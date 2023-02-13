В Новом Уренгое выбрали нового лидера ЛДПР

Любовь Поздееву выбрали единогласным решением
Новым координатором местного отделения ЛДПР в Новом Уренгое (ЯНАО) назначена Любовь Поздеева. Ее выбрали единогласным решением в ходе открытого голосования, сообщили в telegram-канале партии.
«В газовой столице России назначен новый координатор местного отделения ЛДПР. В Новом Уренгое прошло собрание городского отделения ЛДПР, на котором партийцы в ходе проведения открытого голосования единогласным решением избрали координатором местного отделения партии Поздееву Любовь Владиславовну». — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Красноселькупском районе переизбрали координатора партии. Лидером стал Роман Павленко.
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