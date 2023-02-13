В Новом Уренгое выбрали нового лидера ЛДПР

Координатором ЛДПР в Новом Уренгое стала Любовь Поздеева

14 февраля 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Любовь Поздееву выбрали единогласным решением Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Новым координатором местного отделения ЛДПР в Новом Уренгое (ЯНАО) назначена Любовь Поздеева. Ее выбрали единогласным решением в ходе открытого голосования, сообщили в telegram-канале партии. «В газовой столице России назначен новый координатор местного отделения ЛДПР. В Новом Уренгое прошло собрание городского отделения ЛДПР, на котором партийцы в ходе проведения открытого голосования единогласным решением избрали координатором местного отделения партии Поздееву Любовь Владиславовну». — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Красноселькупском районе переизбрали координатора партии. Лидером стал Роман Павленко.

Новым координатором местного отделения ЛДПР в Новом Уренгое (ЯНАО) назначена Любовь Поздеева. Ее выбрали единогласным решением в ходе открытого голосования, сообщили в telegram-канале партии. «В газовой столице России назначен новый координатор местного отделения ЛДПР. В Новом Уренгое прошло собрание городского отделения ЛДПР, на котором партийцы в ходе проведения открытого голосования единогласным решением избрали координатором местного отделения партии Поздееву Любовь Владиславовну». — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Красноселькупском районе переизбрали координатора партии. Лидером стал Роман Павленко.