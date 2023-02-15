15 февраля 2023

В скандальном ДК из ХМАО силовики проводят выемку документов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, документы, законопроект, закон, бумаги к заседанию, заседение
Силовики проводят выемку документов во Дворце искусств в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске в учреждении культуры «Дворец искусств» силовики проводят выемку документов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. В 2021 году «Дворец искусств» пытались объединить с другим культурным учреждением, что вызвало волну недовольств среди сотрудников и общественности.

«Во дворце искусств выемка документов. По акту проверки контрольно-ревизионного управления от 2019 года, но тогда никаких процессуальных действий не было. При этом там нарушений на 40 листов», — сказал источник.

В разговоре с журналистом агентства директор учреждения Антон Романов отказался комментировать ситуацию. Вице-мэр Нижневартовска по соцполитике Ирина Воликовская не ответила на звонки журналиста агентства. В пресс-службу УМВД и в СУ СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году власти Нижневартовска одобрили реформу учреждений культуры с целью оптимизации. Реформа подразумевала объединение ДК «Октябрь» и «Дворца искусств». Тогда из-за протестов сотрудников, которым грозило увольнение, ситуация вызвала общественный резонанс. Однако позже, после отставки мэра Василия Тихонова, депутаты городской думы приостановили решение властей об объединении двух учреждений.

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В Нижневартовске в учреждении культуры «Дворец искусств» силовики проводят выемку документов. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. В 2021 году «Дворец искусств» пытались объединить с другим культурным учреждением, что вызвало волну недовольств среди сотрудников и общественности. «Во дворце искусств выемка документов. По акту проверки контрольно-ревизионного управления от 2019 года, но тогда никаких процессуальных действий не было. При этом там нарушений на 40 листов», — сказал источник. В разговоре с журналистом агентства директор учреждения Антон Романов отказался комментировать ситуацию. Вице-мэр Нижневартовска по соцполитике Ирина Воликовская не ответила на звонки журналиста агентства. В пресс-службу УМВД и в СУ СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. В пресс-службе УФСБ по Тюменской области на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году власти Нижневартовска одобрили реформу учреждений культуры с целью оптимизации. Реформа подразумевала объединение ДК «Октябрь» и «Дворца искусств». Тогда из-за протестов сотрудников, которым грозило увольнение, ситуация вызвала общественный резонанс. Однако позже, после отставки мэра Василия Тихонова, депутаты городской думы приостановили решение властей об объединении двух учреждений.
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