В ХМАО нефтяники и газовики подали наибольшее число заявок на патенты в 2024 году. Нефтегазодобывающие компании стали лидерами по внедрению изобретений, сообщили в Департаменте промышленности ХМАО.
«В 2024 году югорчане подали 74 заявки на изобретения (+50%) и получили 28 патентов, на полезные модели пришлось 148 заявок (рост почти в пять раз) и 20 патентов. Лидер по внедрению изобретений — сектор добычи сырой нефти и природного газа», — сообщил Деппром в telegram-канале.
Также выросло количество заявок на товарные знаки — подано 504 и выдано 229 свидетельств. На программы для ЭВМ и базы данных подано 117 заявок, что на треть больше, чем раньше, выдано 110 свидетельств.
По данным ведомства, в Югре в прошлом году использовалось 115 изобретений и полезных моделей — на 4,5% больше, чем годом ранее. Чаще всего изобретения применялись в добыче нефти и газа. Кроме того, зарегистрировано 16 промышленных образцов, больше всего их появилось в энергетике и газоснабжении.
Среди лидеров по заявкам на патенты за последние три года — ООО «Газпром трансгаз Югорск» (125 заявок), ООО «Газпром переработка» (11), ПАО «Сургутнефтегаз» (6). В пятерку вошли вузы: СурГУ (17), Ханты-Мансийская медакадемия и Югорский университет (по пять заявок).
Ранее URA.RU писало, что сургутский изобретатель презентовал уникальные вездеходы властям ХМАО. Заказчиками техники выступают югорские нефтяные предприятия.
