10 сентября 2025

Пограничник и рыболов: что известно о новом главе судебного департамента ХМАО

Бывший пограничник назначен главой судебного департамента ХМАО
Новым руководителем Управления судебного департамента ХМАО стал бывший пограничник с 25-летним служебным стажем Юрий Имидеев. URA.RU рассказывает, что о нем известно.

«Юрий Антонович родился в 1970 году в Читинской области. В 1992 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы. После чего 25 лет прослужил в пограничных войсках Российской Федерации. За годы военной службы прошёл путь от младшего командира до высшего офицерского состава, проявив себя как ответственный, дисциплинированный и принципиальный руководитель. В 2017 году уволен в запас с присвоением статуса ветерана военной службы», — сообщается на странице «Суды Югры» в соцсети Вконтакте.

С 2019 года Имидеев работает в судебной системе. Сначала занимал должность замначальника Управления судебного департамента в ХМАО, затем стал начальником. Он будет отвечать за организационные, кадровые и финансовые вопросы в работе районных и городских судов региона. Имеет ряд госнаград, среди них «За отличие в военной службе I, II и III степени», «За ратную доблесть» и «За заслужи в патриотическом воспитании молодежи».

Имидеев также является руководителем окружной общественной организации «Ветераны пограничных войск Югры». Занимается патриотическим воспитанием молодежи и помогает бойцам на СВО. В свободное время ездит на природу, любит рыбалку и охоту.

