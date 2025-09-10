10 сентября 2025

Жители ХМАО скупают образовательные курсы

© Служба новостей «URA.RU»
Югорчане стали чаще интересоваться танцевальными курсами
Югорчане стали чаще интересоваться танцевальными курсами Фото:

Жители Югры начали активно интересоваться образовательными курсами. Больше всего в конце лета спрос вырос на обучение танцам и спортивным дисциплинам, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Образование и курсы также показывают положительную динамику. Спрос на обучение спорту и танцам увеличился в 1,3 раза», — говорится в исследовании. В Югре средняя стоимость курсов начинается с 1,5 тысяч рублей.

Среди других услуг жители региона проявляли интерес к сфере искусства. Югорчане интересовались написанием музыки, стихов и песен на заказ в 1,2 раза чаще. В Югре за такие услуги в среднем просят от тысячи рублей.

«Компьютерная помощь продолжает быть востребованной. Спрос на ремонт принтеров увеличился в 1,2 раза», — уточняют аналитики. Стартовые расценки у компьютерных мастеров в регионе начинаются с 400 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о необычных услугах, которые популярны в ХМАО. Среди них тогда оказались консультации по детскому сну и посещение комнаты ярости.

