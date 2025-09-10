10 сентября 2025

Руководитель «Молодой гвардии» из ХМАО попал в базу украинского «Миротворца» *

Молодогвардеец из Ханты-Мансийска попал в базу данных экстремистского украинского сайта
Руководитель аппарата «Молодой гвардии» в Ханты-Мансийске Матвей Осинцев внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским, запрещен на территории РФ). Сам общественник рассказал журналисту URA.RU, что был рад этой новости.

«Я рад что меня внесли в эту базу по одной простой причине: я понял, что делаю все правильно. То, что поддерживаю специальную военную операцию, поддерживаю нашего президента, организацию „Молодую Гвардию“ и „Единую Россию“. Я понял, что Россия — это страна-победитель и наш народ очень сильный. Поэтому мы все должны сплотиться и помогать участникам специальной военной операции», — рассказал Матвей Осинцев журналисту агентства.

Ранее URA.RU писало, что ребенок из России попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» *. Его обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины».

* украинский ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ

