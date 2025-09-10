10 сентября 2025

Власти Сургута нашли подрядчика, который отремонтирует одну из главных автомагистралей города

Подрядчик властей ХМАО отремонтирует дорогу в Сургуте за миллиард рублей
Власти Сургута потратят миллиард рублей на ремонт улицы Киртбая
Власти Сургута потратят миллиард рублей на ремонт улицы Киртбая

Компания «ЮВиС» займется реконструкцией улицы Игоря Киртбая в Сургуте (ХМАО). Городское управление капитального строительства заключило с подрядчиком контракт стоимостью более миллиарда рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

«Заказчик — муниципальное казенное учреждение „Управление капитального строительства“ города Сургута заключил контракт с ООО „ЮВиС“. Стоимость договора составила 1 001 119 000 рублей 00 копеек», — говорится в документах, с которыми ознакомилось URA.RU.

Проект предусматривает обновление магистрали, которая соединяет микрорайоны 37 и 5А, коттеджную застройку и новую поликлинику. Дорогу не ремонтировали с 90-х годов. Жители давно жаловались на выбоины, отсутствие тротуаров и парковочных мест.

По контракту реконструкция пройдет в три этапа. Вначале планируется переустройство инженерных сетей (до августа 2026 года), перенос линий электроснабжения и связи (до июня 2027-го). С апреля по июль 2027 года подрядчик уложит новое дорожное полотно и благоустроит прилегающую территорию.

Агентство URA.RU направило запросы в ООО «ЮВиС» и МКУ «Управление капитального строительства» Сургута. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте планируют масштабную реконструкцию улицы Игоря Киртбая на участке от проспекта Ленина до Югорского тракта. Работы начнутся после заключения муниципального контракта.

