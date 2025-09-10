10 сентября 2025

В Сургуте начался отопительный сезон

В Сургуте стартовал отопительный сезон, тепло поступило в школы, детские сады и медучреждения
В Сургуте (ХМАО) начался отопительный сезон. Тепло поступило в школы, детские сады и медицинские учреждения, сообщается в telegram-канале мэрии.

«Согласно постановлению администрации города, подача тепла началась с сегодняшнего дня (11 сентября) на объекты социальной сферы. Это школы, детские сады, медицинские организации. Отопление подаётся по заявкам», — сообщается в telegram-канале.

Мэрия отмечает, что все объекты ЖКХ готовы к зиме. Перед отопительным сезоном в городе было отремонтировано более девяти километров инженерных сетей. К 15 сентября тепло поступит в жилые дома.

{{author.id ? author.name : author.author}}
