В Сургуте начался отопительный сезон

В Сургуте (ХМАО) начался отопительный сезон. Тепло поступило в школы, детские сады и медицинские учреждения, сообщается в telegram-канале мэрии.
«Согласно постановлению администрации города, подача тепла началась с сегодняшнего дня (11 сентября) на объекты социальной сферы. Это школы, детские сады, медицинские организации. Отопление подаётся по заявкам», — сообщается в telegram-канале.
Мэрия отмечает, что все объекты ЖКХ готовы к зиме. Перед отопительным сезоном в городе было отремонтировано более девяти километров инженерных сетей. К 15 сентября тепло поступит в жилые дома.
