Власти ХМАО назвали профессии, чьи представители чаще всего ищут работу

В Югре чаще всего без работы остаются продавцы, бухгалтеры и воспитатели. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте труда и занятости.
«Наибольшую численность среди безработных составляют граждане по специальностям продавец-кассир, продавец-консультант, бухгалтер, воспитатель, охранник. В списке также рабочие профессии: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, рабочий по благоустройству населенных пунктов», — пояснили в ведомстве.
При этом показатели общей и регистрируемой безработицы в ХМАО одни из самых низких в стране. На учёте в центрах занятости состоят 1858 человек, уровень общей безработицы по состоянию на начало сентября — 0,2%.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подростки могут подрабатывать во время учебы и получать до 200 тысяч рублей. Как правило, школьникам предлагают работу курьерами — на такие предложения приходится две трети вакансий.
