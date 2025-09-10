10 сентября 2025

Власти ХМАО назвали профессии, чьи представители чаще всего ищут работу

В ХМАО чаще всего без работы остаются продавцы и бухгалтеры
В ХМАО уровень безработицы один из самых низких в стране
В ХМАО уровень безработицы один из самых низких в стране Фото:

В Югре чаще всего без работы остаются продавцы, бухгалтеры и воспитатели. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте труда и занятости.

«Наибольшую численность среди безработных составляют граждане по специальностям продавец-кассир, продавец-консультант, бухгалтер, воспитатель, охранник. В списке также рабочие профессии: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, рабочий по благоустройству населенных пунктов», — пояснили в ведомстве.

При этом показатели общей и регистрируемой безработицы в ХМАО одни из самых низких в стране. На учёте в центрах занятости состоят 1858 человек, уровень общей безработицы по состоянию на начало сентября — 0,2%.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подростки могут подрабатывать во время учебы и получать до 200 тысяч рублей. Как правило, школьникам предлагают работу курьерами — на такие предложения приходится две трети вакансий.

