10 сентября 2025

Аналитики назвали самые прибыльные подработки для студентов в ХМАО

Студенты из ХМАО летом могли заработать на должностях курьеров и администраторов
Самой прибыльной подработкой для студентов стала вакансия администратора
В Югре работодатели во II квартале 2025 года стали чаще привлекать студентов на подработки. Молодым людям предлагается заработать на должностях кассиров, курьеров и поваров.

«Во II квартале 2025 года работодатели Ханты-Мансийского АО стали привлекать студентов на 26% чаще, чем в I квартале. Чаще всего требуются кассиры, курьеры и повара. Самой высокооплачиваемой вакансией для студентов во II квартале в Ханты-Мансийском АО стала позиция администратора с предложением 75 000 руб. в месяц», — сообщают аналитики сервиса «Авито Работа».

Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самые популярные подработки в ХМАО. Среди них — сотрудники торговых залов, курьеры и уборщики.

