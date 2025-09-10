10 сентября 2025

Кухарук обратился к жителям подшефной Макеевки. Видео

Кухарук поздравил жителей Макеевки с днем города
Руслан Кухарук поздравил жителей Макеевки с днем города
Руслан Кухарук поздравил жителей Макеевки с днем города Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей подшефной Макеевки с 335-летнием города. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Поздравляю жителей подшефной Макеевки с 335-летием города! Трехвековая история — это огромный путь от казачьей слободы до одного из промышленных центров Донбасса. Макеевка по праву гордится своими учеными, металлургами и шахтерами, чей труд стал символом настоящего мастерства и упорства. Спасибо за тепло, с которым вы встречаете наших медиков, добровольцев, строителей и всех неравнодушных югорчан на своей земле. За три года шефства мы стали настоящей сплоченной командой», — написал Кухарук.

Губернатор отметил, что югорчане вместе с жителями Макеевки строят соцобъекты и жилые дома, помогают городу восстанавливаться после атак ВСУ. Сейчас в Макеевке югорские строители создают новый спортивный объект с футбольным полем, в детском саду №19 проводится капитальный ремонт, а на Аллее Победы восстанавливается постамент памятника танку «Макеевский школьник».

