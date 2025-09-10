В Сургуте (ХМАО) на торги выставили производственную базу с хлебопекарней, цехом для консервирования, магазином, складами и овощехранилищами. Начальная стоимость лота составляет почти 200 млн рублей. Имущество принадлежит дочернему обществу «Газпрома» — ООО «Запсибгазторг», сообщил URA.RU организатор торгов.
«На торги выставлен производственный комплекс: два земельных участка, на которых расположены 27 зданий и строений, более 500 единиц оборудования и техники, а также шесть транспортных средств. Начальная цена всей базы — 196,6 млн рублей», — сообщил продавец.
На территории базы есть хлебопекарня с производственным оборудованием, овощехранилища, квасильно-засолочный цех, а также холодильники на сотни тонн продуктов. Кроме того, в перечень включены диспетчерские, гаражи и склады. Из транспорта на продажу выставлены внедорожник Nissan Terrano, три автопогрузчика, фургон и грузовики.
Ранее URA.RU писало, что в Югре продают производственный комплекс легендарной нефтяной компании. Начальная цена имущества составляла почти 140 миллионов рублей.
