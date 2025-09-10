10 сентября 2025

В ХМАО директор компании уклонился от уплаты налогов на десятки миллионов рублей

Директору грозит уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов
Директору грозит уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов Фото:

В Нижневартовске директору компании «Нанэкс», занимающейся водоснабжением и утилизацией отходов, грозит срок за уклонение от уплаты налогов на 59 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Следком Югры».

«Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и утилизации отходов. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 59 млн рублей путем представления в налоговый орган деклараций с заведомо ложными сведениями», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Силовики устанавливают обстоятельства преступления. Имущество подозреваемого на 32 миллиона рублей арестовано. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ «„уклонение от уплаты налогов“.

