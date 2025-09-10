В ХМАО участковый помог пенсионерке «изгнать черта» из квартиры

В Сургуте участковый полиции Андрей Кунеев помог пенсионерке «избавиться от черта» в квартире. О необычном случае в своей практике сотрудник рассказал в анкете на всероссийский конкурс «Народный участковый — 2025», сообщается на сайте ведомства.
«Кунеев выехал на адрес, зашел в подъезд, где его встретила бабуля. Прошел с ней к ее квартире, прислушались: тишина, зашли: никого нет, Кунеев вопросительно посмотрел на бабулю. Она начинает показывать пальцем в угол квартиры и говорить, что там сидит сам черт. Доводы о том, что там никого нет, она не воспринимала и начинала плакать. А чтоб закрыть материал нужно было с нее взять хоть какое-то объяснение, и пришлось придумать имитацию по выпровождению черта из квартиры», — написано в конкурсной анкете Кунеева, размещенной на сайте ведомства.
Ранее участковый из Нижневартовска Роман Черевков рассказывал, как ему пришлось изгонять бесов из квартиры заявителя. Мужчина пожаловался на злых духов, на помощь полицейскому пришлось позвать знакомого из духовной семинарии, который и провел обряд изгнания.
