Министр обороны Британии усомнился в профессионализме украинских военных

Министр обороны Британии призвал ВСУ эффективнее использовать боеприпасы
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Вооруженные силы Украины. stock, флаг, ВСУ, stock
В Британии считают, что ВСУ не нужно 100 артиллерийских снарядов Фото:
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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы быть точнее, тогда им не понадобилось бы еще 100 снарядов. Об этом он сказал, выступая перед в кулуарах Мюнхенской конференции.

«Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы подорвать российскую позицию, или всего пять? Если вы сможете быть точными, вам не понадобятся 100 снарядов», — заявил Уоллес в интервью Financial Times.

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что у них почти не осталось боеприпасов из-за интенсивности сражений. ВСУ используют 60-120 тысяч боеприпасов ежемесячно, но Европа производит только 25 тысяч боеприпасов за это время, писал Bloomberg со ссылкой на власти Эстонии. Власти Эстонии призвали Евросоюз потратить 4 млрд евро на боеприпасы для Украины, передает «Федеральное агентство новостей».

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы быть точнее, тогда им не понадобилось бы еще 100 снарядов. Об этом он сказал, выступая перед в кулуарах Мюнхенской конференции. «Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы подорвать российскую позицию, или всего пять? Если вы сможете быть точными, вам не понадобятся 100 снарядов», — заявил Уоллес в интервью Financial Times. Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что у них почти не осталось боеприпасов из-за интенсивности сражений. ВСУ используют 60-120 тысяч боеприпасов ежемесячно, но Европа производит только 25 тысяч боеприпасов за это время, писал Bloomberg со ссылкой на власти Эстонии. Власти Эстонии призвали Евросоюз потратить 4 млрд евро на боеприпасы для Украины, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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