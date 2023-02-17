Министр обороны Британии усомнился в профессионализме украинских военных

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы быть точнее, тогда им не понадобилось бы еще 100 снарядов. Об этом он сказал, выступая перед в кулуарах Мюнхенской конференции.
«Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы подорвать российскую позицию, или всего пять? Если вы сможете быть точными, вам не понадобятся 100 снарядов», — заявил Уоллес в интервью
Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что у них почти не осталось боеприпасов из-за интенсивности сражений. ВСУ используют 60-120 тысяч боеприпасов ежемесячно, но Европа производит только 25 тысяч боеприпасов за это время, писал Bloomberg со ссылкой на власти Эстонии. Власти Эстонии призвали Евросоюз потратить 4 млрд евро на боеприпасы для Украины, передает «Федеральное агентство новостей».
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