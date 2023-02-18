В ХМАО выступит звезда русского шансона

В Сургуте 4 апреля выступит певец Сергей Трофимов

19 февраля 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Концерт для сургутян состоится 4 апреля (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На сцену Сургутской филармонии (ХМАО) 4 апреля выйдет певец Сергей Трофимов (также известен как Трофим), выступающий в стилях «русский шансон» и «авторская песня». Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя. «Сургутская филармония, 4 апреля», — указано в афише. Стоимость билетов варьируется от 1800 до 5000 рублей. Трофимов выпустил 18 альбомов. В числе его известных песен «Город Сочи», «Снегири», «Я знаю точно, растает лед» и другие. Ранее URA.RU рассказывало, что певец и рэп-исполнитель Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) даст концерт в Ханты-Мансийске 7 марта. Свик записывал совместные песни с Ольгой Бузовой и Анной Седоковой.

На сцену Сургутской филармонии (ХМАО) 4 апреля выйдет певец Сергей Трофимов (также известен как Трофим), выступающий в стилях «русский шансон» и «авторская песня». Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя. «Сургутская филармония, 4 апреля», — указано в афише. Стоимость билетов варьируется от 1800 до 5000 рублей. Трофимов выпустил 18 альбомов. В числе его известных песен «Город Сочи», «Снегири», «Я знаю точно, растает лед» и другие. Ранее URA.RU рассказывало, что певец и рэп-исполнитель Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) даст концерт в Ханты-Мансийске 7 марта. Свик записывал совместные песни с Ольгой Бузовой и Анной Седоковой.