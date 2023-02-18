18 февраля 2023
17 февраля 2023

В ХМАО выступит звезда русского шансона

В Сургуте 4 апреля выступит певец Сергей Трофимов
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Вадима Самойлова на закрытии XII Уральского медиафорума и «Инфорума» Союза журналистов России. Екатеринбург, рок-концерт, зрители на концерте
Концерт для сургутян состоится 4 апреля (фото из архива) Фото:

На сцену Сургутской филармонии (ХМАО) 4 апреля выйдет певец Сергей Трофимов (также известен как Трофим), выступающий в стилях «русский шансон» и «авторская песня». Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя.

«Сургутская филармония, 4 апреля», — указано в афише. Стоимость билетов варьируется от 1800 до 5000 рублей.

Трофимов выпустил 18 альбомов. В числе его известных песен «Город Сочи», «Снегири», «Я знаю точно, растает лед» и другие.

Ранее URA.RU рассказывало, что певец и рэп-исполнитель Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) даст концерт в Ханты-Мансийске 7 марта. Свик записывал совместные песни с Ольгой Бузовой и Анной Седоковой.

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На сцену Сургутской филармонии (ХМАО) 4 апреля выйдет певец Сергей Трофимов (также известен как Трофим), выступающий в стилях «русский шансон» и «авторская песня». Об этом сообщается на официальном сайте исполнителя. «Сургутская филармония, 4 апреля», — указано в афише. Стоимость билетов варьируется от 1800 до 5000 рублей. Трофимов выпустил 18 альбомов. В числе его известных песен «Город Сочи», «Снегири», «Я знаю точно, растает лед» и другие. Ранее URA.RU рассказывало, что певец и рэп-исполнитель Леша Свик (настоящее имя — Алексей Норкитович) даст концерт в Ханты-Мансийске 7 марта. Свик записывал совместные песни с Ольгой Бузовой и Анной Седоковой.
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