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В ЯНАО умер бывший военный комиссар района

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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Константин Ростовский ушел из жизни 18 февраля Фото:

В ЯНАО ушел из жизни бывший военный комиссар Ямальского района Константин Ростовский. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

«18 февраля 2023 года ушел из жизни Ростовский Константин Юрьевич, ветеран боевых действий, военный комиссар Ямальского района до 1999 года, настоящий офицер, любящий муж, отец и дедушка. Скорбим, помним, любим. Светлая память», — говорится в группе «В Салехарде». Константин Ростовский также занимал должность начальника отдела по мобилизационной работе администрации Ямальского района.

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В ЯНАО ушел из жизни бывший военный комиссар Ямальского района Константин Ростовский. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте». «18 февраля 2023 года ушел из жизни Ростовский Константин Юрьевич, ветеран боевых действий, военный комиссар Ямальского района до 1999 года, настоящий офицер, любящий муж, отец и дедушка. Скорбим, помним, любим. Светлая память», — говорится в группе «В Салехарде». Константин Ростовский также занимал должность начальника отдела по мобилизационной работе администрации Ямальского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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