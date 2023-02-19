В ЯНАО умер бывший военный комиссар района

20 февраля 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Константин Ростовский ушел из жизни 18 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО ушел из жизни бывший военный комиссар Ямальского района Константин Ростовский. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте». «18 февраля 2023 года ушел из жизни Ростовский Константин Юрьевич, ветеран боевых действий, военный комиссар Ямальского района до 1999 года, настоящий офицер, любящий муж, отец и дедушка. Скорбим, помним, любим. Светлая память», — говорится в группе «В Салехарде». Константин Ростовский также занимал должность начальника отдела по мобилизационной работе администрации Ямальского района.

В ЯНАО ушел из жизни бывший военный комиссар Ямальского района Константин Ростовский. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте». «18 февраля 2023 года ушел из жизни Ростовский Константин Юрьевич, ветеран боевых действий, военный комиссар Ямальского района до 1999 года, настоящий офицер, любящий муж, отец и дедушка. Скорбим, помним, любим. Светлая память», — говорится в группе «В Салехарде». Константин Ростовский также занимал должность начальника отдела по мобилизационной работе администрации Ямальского района.