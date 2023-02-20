«Роснефть» продает гостиницу в центре Нижневартовска

21 февраля 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Двухэтажное здание расположено в центре Нижневартовска Фото: Размик Закарян © URA.RU Дочка «Роснефти» — «Башнефть» — продает двухэтажную гостиницу в центре Нижневартовска (ХМАО). Информация о продаже размещена на официальном сайте компании и на площадке для поиска недвижимости «Циан». При звонке по указанному в объявлении номеру телефона корреспонденту URA.RU ответили, что здание выставлено на торги с начальной ценой в 68 млн рублей. «Начальная цена торгов — 68 миллионов рублей за двухэтажное здание площадью порядка 3 000 квадратных метров с обширным подвалом. Раньше там располагалась гостиница „Башкирия“, но помещение также можно использовать в качестве малосемейного общежития», — объяснил продавец. Рядом со зданием находится парковка на 10 автомобилей и широкая зеленая зона. Гостиница расположена недалеко от центральной площади, парка и крупнейших торговых центров Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают отель по цене однокомнатной квартиры. Владельцы просят за недостроенное здание 2,2 миллиона рублей.

Дочка «Роснефти» — «Башнефть» — продает двухэтажную гостиницу в центре Нижневартовска (ХМАО). Информация о продаже размещена на официальном сайте компании и на площадке для поиска недвижимости «Циан». При звонке по указанному в объявлении номеру телефона корреспонденту URA.RU ответили, что здание выставлено на торги с начальной ценой в 68 млн рублей. «Начальная цена торгов — 68 миллионов рублей за двухэтажное здание площадью порядка 3 000 квадратных метров с обширным подвалом. Раньше там располагалась гостиница „Башкирия“, но помещение также можно использовать в качестве малосемейного общежития», — объяснил продавец. Рядом со зданием находится парковка на 10 автомобилей и широкая зеленая зона. Гостиница расположена недалеко от центральной площади, парка и крупнейших торговых центров Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают отель по цене однокомнатной квартиры. Владельцы просят за недостроенное здание 2,2 миллиона рублей.