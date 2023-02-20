20 февраля 2023

«Роснефть» продает гостиницу в центре Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Двухэтажное здание расположено в центре Нижневартовска Фото:

Дочка «Роснефти» — «Башнефть» — продает двухэтажную гостиницу в центре Нижневартовска (ХМАО). Информация о продаже размещена на официальном сайте компании и на площадке для поиска недвижимости «Циан». При звонке по указанному в объявлении номеру телефона корреспонденту URA.RU ответили, что здание выставлено на торги с начальной ценой в 68 млн рублей.

«Начальная цена торгов — 68 миллионов рублей за двухэтажное здание площадью порядка 3 000 квадратных метров с обширным подвалом. Раньше там располагалась гостиница „Башкирия“, но помещение также можно использовать в качестве малосемейного общежития», — объяснил продавец.

Рядом со зданием находится парковка на 10 автомобилей и широкая зеленая зона. Гостиница расположена недалеко от центральной площади, парка и крупнейших торговых центров Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают отель по цене однокомнатной квартиры. Владельцы просят за недостроенное здание 2,2 миллиона рублей.

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Дочка «Роснефти» — «Башнефть» — продает двухэтажную гостиницу в центре Нижневартовска (ХМАО). Информация о продаже размещена на официальном сайте компании и на площадке для поиска недвижимости «Циан». При звонке по указанному в объявлении номеру телефона корреспонденту URA.RU ответили, что здание выставлено на торги с начальной ценой в 68 млн рублей. «Начальная цена торгов — 68 миллионов рублей за двухэтажное здание площадью порядка 3 000 квадратных метров с обширным подвалом. Раньше там располагалась гостиница „Башкирия“, но помещение также можно использовать в качестве малосемейного общежития», — объяснил продавец. Рядом со зданием находится парковка на 10 автомобилей и широкая зеленая зона. Гостиница расположена недалеко от центральной площади, парка и крупнейших торговых центров Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продают отель по цене однокомнатной квартиры. Владельцы просят за недостроенное здание 2,2 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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