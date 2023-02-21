Челябинский губернатор выбрал самые важные поручения Путина. Видео

21 февраля 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер планирует реализовать проекты на год раньше срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Одним из важных поручений президента Владимира Путина на 2023 год стало опережение сроков реализации национальных проектов. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя послание Путина Федеральному Собранию 21 февраля. «Важнейшая задача — опережающая реализация национальных проектов. Дано поручение правительству региона, в частности комиссии госсовета, активно включиться в ее решение. Есть возможность вместо 2024 года реализовать нацпроекты в 2023 году», — рассказал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что Челябинская область одной из первых включилась в программу промышленной ипотеки. Улучшение жилищно-коммунальной инфраструктуры, дорог и газификации стали одними из первостепенных задач региона. Особое внимание в этом году будет направлено на помощь участникам СВО и их семьям, развитие здравоохранения, экологии и промышленности. «На эти цели будут выделены дополнительные ресурсы бюджетных кредитов. Президент поставил нам задачу по модернизации», — заявил Текслер.

Одним из важных поручений президента Владимира Путина на 2023 год стало опережение сроков реализации национальных проектов. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, комментируя послание Путина Федеральному Собранию 21 февраля. «Важнейшая задача — опережающая реализация национальных проектов. Дано поручение правительству региона, в частности комиссии госсовета, активно включиться в ее решение. Есть возможность вместо 2024 года реализовать нацпроекты в 2023 году», — рассказал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что Челябинская область одной из первых включилась в программу промышленной ипотеки. Улучшение жилищно-коммунальной инфраструктуры, дорог и газификации стали одними из первостепенных задач региона. Особое внимание в этом году будет направлено на помощь участникам СВО и их семьям, развитие здравоохранения, экологии и промышленности. «На эти цели будут выделены дополнительные ресурсы бюджетных кредитов. Президент поставил нам задачу по модернизации», — заявил Текслер.