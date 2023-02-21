В ЯНАО сливочное масло за неделю подорожало на 50 рублей

Максимальная цена на сливочное масло в ЯНАО — 920 рублей за килограмм Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Цена на сливочное масло в ЯНАО за неделю поднялась более чем на 50 рублей. Как сообщается в документах администрации Губкинского, максимальная стоимость масла неделей ранее составляла 868 рублей за килограмм в Пуровском районе, а спустя неделю власти зафиксировали, что в Новом Уренгое килограмм сливочного масла стоит 920 рублей.

«Мониторинг розничных цен на продовольственные товары в Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 06 февраля 2023 года: масло сливочное — максимальная цена 868,71 руб./кг, Пуровский район. Мониторинг розничных цен на 13 февраля 2023 года: масло сливочное 920,33 руб./кг, Новый Уренгой», — говорится в документах.

При этом, цены на свинину снизились. Ранее максимальную стоимость мяса зафиксировали в Шурышкарском районе — там килограмм свинины стоил 564 рубля. Спустя неделю цена снизилась и составила 542 рублей. Однако Шурышкарский район остался в лидерах по стоимости мяса.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выросли цены на овощи почти на 25%. Максимальная цена на репчатый лук зафиксирована в Ямальском районе — 74 рубля за килограмм.