Спикер заксобрания сделал замечание челябинскому министру

Александр Лазарев прервал доклад из-за оговорки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер заксобрания Челябинской области Александр Лазарев 22 февраля сделал замечание министру финансов региона Андрею Пшеницыну на пленарном заседании депутатов. Поводом для этого стала оговорка Пшеницына, который во время своего доклада назвал председателя ЗСО именем бывшего спикера регионального парламента Владимира Мякуша, передает корреспондент URA.RU.

«Вы сказали Владимир Викторович?», — прервал Лазарев доклад министра финансов на тему «О внесении изменений в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В ответ Пшеницын попросил прощения и продолжил доклад. В конце своего выступления он акцентировал внимание тем, что вновь обратился к спикеру, но уже правильно назвал его имя и отчество.

Владимир Мякуш руководил заксобранием области 16 лет и считался одним из самых влиятельных политиков региона. В ноябре 2021 года депутаты приняли его отставку и на этом посту его сменил Лазарев.