В центре Екатеринбурга прошел концерт-митинг. Фото

22 февраля 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Среди участников концерт-митинга было много студентов и общественников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Екатеринбурга проходит концерт-митинг «Слава защитника Отечества» в честь 23 февраля. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и вице-губернатор Олег Чемезов поздравили горожан с наступающим праздником. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU с места событий. «Среди участников было много студентов и общественников. Коллектив Театра Эстрады выступил перед горожанами. На экранах телевидения транслировалась интерактивная фотовыставка «Герои и подвиги», — передает корреспондент агентства. По словам Татьяны Мерзляковой, российский народ сплотился и общество работает на победу, каждый день. «Отправляют гуманитарные грузы в зону СВО. Желаю встретить следующий День защитника Отечества с защитниками и с победой», — добавила она. Олег Чемезов уверен, что сегодня этот праздник актуален как никогда, поскольку нет у России других друзей, кроме армии и флота. «Сегодня именно наши военнослужащие защищают западные рубежи Родины», говорит вице-губернатор. В Екатеринбурге прошел концерт-митинг Фото: Владимир Жабриков Екатеринбуржцы посетили концерт в центре города Фото: Владимир Жабриков К жителям Екатеринбурга обратились Мерзлякова и Чемезов Фото: Владимир Жабриков В центре Екатеринбурга прошел концерт-митинг Фото: Владимир Жабриков

В центре Екатеринбурга проходит концерт-митинг «Слава защитника Отечества» в честь 23 февраля. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и вице-губернатор Олег Чемезов поздравили горожан с наступающим праздником. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU с места событий. «Среди участников было много студентов и общественников. Коллектив Театра Эстрады выступил перед горожанами. На экранах телевидения транслировалась интерактивная фотовыставка «Герои и подвиги», — передает корреспондент агентства. По словам Татьяны Мерзляковой, российский народ сплотился и общество работает на победу, каждый день. «Отправляют гуманитарные грузы в зону СВО. Желаю встретить следующий День защитника Отечества с защитниками и с победой», — добавила она. Олег Чемезов уверен, что сегодня этот праздник актуален как никогда, поскольку нет у России других друзей, кроме армии и флота. «Сегодня именно наши военнослужащие защищают западные рубежи Родины», говорит вице-губернатор.