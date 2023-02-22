В центре Екатеринбурга прошел концерт-митинг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди участников концерт-митинга было много студентов и общественников Фото:

В центре Екатеринбурга проходит концерт-митинг «Слава защитника Отечества» в честь 23 февраля. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и вице-губернатор Олег Чемезов поздравили горожан с наступающим праздником. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU с места событий.

«Среди участников было много студентов и общественников. Коллектив Театра Эстрады выступил перед горожанами. На экранах телевидения транслировалась интерактивная фотовыставка «Герои и подвиги», — передает корреспондент агентства.

По словам Татьяны Мерзляковой, российский народ сплотился и общество работает на победу, каждый день. «Отправляют гуманитарные грузы в зону СВО. Желаю встретить следующий День защитника Отечества с защитниками и с победой», — добавила она.

Олег Чемезов уверен, что сегодня этот праздник актуален как никогда, поскольку нет у России других друзей, кроме армии и флота. «Сегодня именно наши военнослужащие защищают западные рубежи Родины», говорит вице-губернатор.

В Екатеринбурге прошел концерт-митинг
Фото:

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К жителям Екатеринбурга обратились Мерзлякова и Чемезов
Фото:
В центре Екатеринбурга прошел концерт-митинг
Фото:

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В центре Екатеринбурга проходит концерт-митинг «Слава защитника Отечества» в честь 23 февраля. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и вице-губернатор Олег Чемезов поздравили горожан с наступающим праздником. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU с места событий. «Среди участников было много студентов и общественников. Коллектив Театра Эстрады выступил перед горожанами. На экранах телевидения транслировалась интерактивная фотовыставка «Герои и подвиги», — передает корреспондент агентства. По словам Татьяны Мерзляковой, российский народ сплотился и общество работает на победу, каждый день. «Отправляют гуманитарные грузы в зону СВО. Желаю встретить следующий День защитника Отечества с защитниками и с победой», — добавила она. Олег Чемезов уверен, что сегодня этот праздник актуален как никогда, поскольку нет у России других друзей, кроме армии и флота. «Сегодня именно наши военнослужащие защищают западные рубежи Родины», говорит вице-губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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