В период с 22 по 26 февраля поликлиники, почтовые отделения и МФЦ в Тюмени будут работать по сокращенному графику. Данные о режиме работы учреждений специально для URA.RU подготовил telegram-канал «Темы Тюмени».
Так, получить помощь в поликлиниках и попасть на прием к дежурным врачам тюменцы смогут с 9:00 до 16:00 23 и 24 февраля. Работать также будут перевязочные и процедурные кабинеты.
Почтовые отделения не будут работать 23 февраля. Затем, 24-го числа, они окажут услуги населению по графику выходного дня. А 25 февраля вернутся к обычному расписанию.
В многофункциональных центрах получения государственных услуг специалисты будут отдыхать до понедельника. 23 и 24 февраля — в честь праздника, а следующие два дня — стандартно, как и в обычные субботу и воскресенье.
В период с 22 по 26 февраля поликлиники, почтовые отделения и МФЦ в Тюмени будут работать по сокращенному графику. Данные о режиме работы учреждений специально для URA.RU подготовил telegram-канал «Темы Тюмени». Так, получить помощь в поликлиниках и попасть на прием к дежурным врачам тюменцы смогут с 9:00 до 16:00 23 и 24 февраля. Работать также будут перевязочные и процедурные кабинеты. Почтовые отделения не будут работать 23 февраля. Затем, 24-го числа, они окажут услуги населению по графику выходного дня. А 25 февраля вернутся к обычному расписанию. В многофункциональных центрах получения государственных услуг специалисты будут отдыхать до понедельника. 23 и 24 февраля — в честь праздника, а следующие два дня — стандартно, как и в обычные субботу и воскресенье.