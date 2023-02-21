21 февраля 2023

В Тюмени поликлиники, почта и МФЦ сократят часы работы в праздники. Инфографика

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Мои документы (МФЦ). Тюмень, мфц, госуслуги, прием документов, мои документы
Если на почту и в больницы тюменцы на праздниках еще попадут, то МФЦ будут закрыты все дни Фото:

В период с 22 по 26 февраля поликлиники, почтовые отделения и МФЦ в Тюмени будут работать по сокращенному графику. Данные о режиме работы учреждений специально для URA.RU подготовил telegram-канал «Темы Тюмени».

Так, получить помощь в поликлиниках и попасть на прием к дежурным врачам тюменцы смогут с 9:00 до 16:00 23 и 24 февраля. Работать также будут перевязочные и процедурные кабинеты.

Почтовые отделения не будут работать 23 февраля. Затем, 24-го числа, они окажут услуги населению по графику выходного дня. А 25 февраля вернутся к обычному расписанию.

В многофункциональных центрах получения государственных услуг специалисты будут отдыхать до понедельника. 23 и 24 февраля — в честь праздника, а следующие два дня — стандартно, как и в обычные субботу и воскресенье.

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В период с 22 по 26 февраля поликлиники, почтовые отделения и МФЦ в Тюмени будут работать по сокращенному графику. Данные о режиме работы учреждений специально для URA.RU подготовил telegram-канал «Темы Тюмени». Так, получить помощь в поликлиниках и попасть на прием к дежурным врачам тюменцы смогут с 9:00 до 16:00 23 и 24 февраля. Работать также будут перевязочные и процедурные кабинеты. Почтовые отделения не будут работать 23 февраля. Затем, 24-го числа, они окажут услуги населению по графику выходного дня. А 25 февраля вернутся к обычному расписанию. В многофункциональных центрах получения государственных услуг специалисты будут отдыхать до понедельника. 23 и 24 февраля — в честь праздника, а следующие два дня — стандартно, как и в обычные субботу и воскресенье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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