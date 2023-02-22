Глава Екатеринбурга обратился к свердловчанам. Видео

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил свердловчан с Днем защитника Отечества

23 февраля 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов поздравил мужчин с 23 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей Свердловской области с Днем защитника Отечества. Видео-поздравлением он поделился в своем telegram-канале. «Уважаемые друзья, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя ратной службе, для кого отстаивание национальных интересов Родины стало смыслом жизни», — сказал Орлов. Алексей Орлов добавил, что Екатеринбург является оплотом обороны страны почти три века. «В столице Урала живут смелые и мужественные люди, которые каждодневными делами доказывают верность России», — заявил глава города. Пожелав крепкого здоровья и успехов в службе, Алексей Орлов закончил свое обращение.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей Свердловской области с Днем защитника Отечества. Видео-поздравлением он поделился в своем telegram-канале. «Уважаемые друзья, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя ратной службе, для кого отстаивание национальных интересов Родины стало смыслом жизни», — сказал Орлов. Алексей Орлов добавил, что Екатеринбург является оплотом обороны страны почти три века. «В столице Урала живут смелые и мужественные люди, которые каждодневными делами доказывают верность России», — заявил глава города. Пожелав крепкого здоровья и успехов в службе, Алексей Орлов закончил свое обращение.