22 февраля 2023

Глава Екатеринбурга обратился к свердловчанам. Видео

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил свердловчан с Днем защитника Отечества
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов поздравил мужчин с 23 февраля Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей Свердловской области с Днем защитника Отечества. Видео-поздравлением он поделился в своем telegram-канале.

«Уважаемые друзья, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя ратной службе, для кого отстаивание национальных интересов Родины стало смыслом жизни», — сказал Орлов.

Алексей Орлов добавил, что Екатеринбург является оплотом обороны страны почти три века. «В столице Урала живут смелые и мужественные люди, которые каждодневными делами доказывают верность России», — заявил глава города. Пожелав крепкого здоровья и успехов в службе, Алексей Орлов закончил свое обращение.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей Свердловской области с Днем защитника Отечества. Видео-поздравлением он поделился в своем telegram-канале. «Уважаемые друзья, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя ратной службе, для кого отстаивание национальных интересов Родины стало смыслом жизни», — сказал Орлов. Алексей Орлов добавил, что Екатеринбург является оплотом обороны страны почти три века. «В столице Урала живут смелые и мужественные люди, которые каждодневными делами доказывают верность России», — заявил глава города. Пожелав крепкого здоровья и успехов в службе, Алексей Орлов закончил свое обращение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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