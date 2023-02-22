Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей Свердловской области с Днем защитника Отечества. Видео-поздравлением он поделился в своем telegram-канале.
«Уважаемые друзья, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя ратной службе, для кого отстаивание национальных интересов Родины стало смыслом жизни», — сказал Орлов.
Алексей Орлов добавил, что Екатеринбург является оплотом обороны страны почти три века. «В столице Урала живут смелые и мужественные люди, которые каждодневными делами доказывают верность России», — заявил глава города. Пожелав крепкого здоровья и успехов в службе, Алексей Орлов закончил свое обращение.
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